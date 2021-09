Napište nám svůj názor do komentářů na facebook, nebo na mail petr.vodsedalek@denik.cz . Můžete přidat také otázky pro starostku Jaroslavu Kvapilovou, kterou náš reportér bude zpovídat.

Zdroj: Deník Jak se vám v Sychrově žije, co vás tam trápí nebo naopak, čím se vaše město může pochlubit?

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Liberecka. Poznávejte s námi místní obyvatele a nahlédněte do životů jejich obcí. Další díl právě připravujeme!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.