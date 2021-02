Naopak převážila pozitiva. I přes omezený provoz způsobený pandemií koronaviru totiž do obecní kasy přibylo 12 milionů korun z daňových výnosů kasina. Pro obec, jež ročně hospodaří s asi 40 miliony korun, to je vítaný příjem.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPodle dohody, kterou obec uzavřela s majitelem kasina, má přitom ročně garantováno 5 milionů. „Máme dohodu, že my po určitou dobu nevyhlásíme nulovou toleranci hazardu na našem území a oni nám zase garantují minimálně 5 milionů čistý přínos do městské kasy. Pokud by byl daňový výnos menší, zavázali se, že nám zbytek doplatí formou daru. Za loňský rok, který byl pro ně velmi špatný, obec dostala 12 milionů korun,“ vysvětlila starostka. Podle ní navíc stavba kasina prospěla celé lokalitě nedaleko hlavního silničního proudu z Liberce na Českou Lípu, kde kasino stojí.

„Terén prošel úpravou a okolí se zkulturnilo. S provozem kasina neměl zatím nikdo z okolí problém. Jednou tam zasahovala policie, když se naši dva občané při návštěvě opili, byli hluční a rušili okolí. Ale to je tak vše,“ dodala Daniela Kysilková.

„Zatím tady žádné problémy nebyly. Uvidíme ale, jak to bude vypadat, až bude kasino v plném provozu. Letos bylo otevřeno jen několik měsíců,“ uvedl Josef Kněžourek, který bydlí nedaleko na Zlatém kopci. Dodal, že by se měla udělat nová cesta od kasina na Zlatý kopec, jak bylo domluveno. Narážel tak na slib starostky, která místním při projednávání stavby kasina řekla, že první investice půjdou do jejich okolí.

„Snažíme se to plnit. Čeká nás budování nové kanalizace. Dost lidí chce plynovou přípojku, takže na tom taky budeme pracovat. Díky tomu, že tam vyrostlo kasino, dokázali jsme všechny sítě dostat až na hranice našich pozemků. Před sedmi lety byly nová kanalizace a přípojka plynu úplně nemyslitelná,“ sdělila starostka Stráže nad Nisou, která si spolupráci s majitelem Casina Victory Pavlem Binarem zatím pochvaluje. „Než jsme záměr odsouhlasili, byla jsem se podívat v jeho jiném kasinu, abych měla představu, jak to bude vypadat. Byla jsem nadšená, bylo to hezky upravené i v okolí, žádný hluk ani nepořádek. Majitel dodržel slovo a splnil vše, co slíbil,“ doplnila Kysilková.

Podobně na fungování kasina ve Stráži pohlíží i jeho majitel. „Jsme rádi, že jsme vybudovali něco, co by mělo dlouhodobě fungovat. Já ani nikdo jiný jsme zatím nezaregistrovali žádné zhoršení v okolí. Nikdo místní neomezuje ani neohrožuje. Zvýšená kriminalita se v souvislosti s otevřením kasina neprojevila. Dbáme na pořádek tak, jak jsme slíbili,“ řekl Deníku Pavel Binar.

Podle něj je správné, že kasino stojí až za hranicemi krajského města. „Zastupitelé ve Stráži měli odvahu pustit se do tohoto projektu. Bylo to něco nového, co má ale přínos pro obec. Za získané peníze mohou vybudovat to, na co by normálně neměli prostředky,“ dodal majitel kasina.

Kasino se nachází jen osm minut jízdy autem z centra Liberce či dvacet minut od německých hranic. Hlavní klientelu tak netvoří obyvatelé dvouapůltisícové Stráže. „Cílíme na klientelu, která si může dovolit pobavit se v takovémto podniku, a to včetně zahraničních klientů,“ připomněl Binar.

Stavba kasina se nelíbila městu Liberec, které se v době přípravy projektu chystalo vyhlásit na svém území nulovou toleranci hazardu. Někteří tehdejší zastupitelé se báli, že negativa spojená s hazardem zůstanou v Liberci a pozitiva, jako příjem z daní z hazardu, zůstanou ve Stráži.