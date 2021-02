V poslední době se v souvislosti s Hejnicemi řeší téma zástavby na Skalním městě. Po roce diskuzí, různých posudků a jednání na zastupitelstvu vzniká návrh, který zachová část přírody, ale dovolí stavbu několika domů. Považujete to za kompromis?

Ano, určitě. Myslím, že je důležité říct, že jde stále pouze o návrh. Neznamená to, že tam nové domy budou takto stát. Nejdůležitější bude vyjádření CHKO, která musí říct, za jakých podmínek tam je zástavba možná. To jsem se snažil vysvětlovat lidem celý loňský rok. Další důležitá věc je, že se konečně něco udělá se zanedbaným pozemkem, se kterým jsme si jako město nevěděli rady.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKdy by se mohla začít stavět?

Dopracováváme návrh, který počítá se zástavbou západní strany a zbytek se ponechá přírodě. Podle mých soukromých odhadů bychom mohli do půl roku návrh odeslat CHKO. Ti budou mít čas na vyjádření a stanovení podmínek zástavby. Pak bude jasné, kolik a kde budou nové domy stát. Potom by se teprve řešil prodej pozemků, na kterých by si lidé stavěli vlastní domy. Odpůrci zástavby si založili spolek, takže budou moci do řízení aktivně vstupovat. Může se tak stát, že se tady nebude stavět dalších 10 let.

Je o bydlení v Hejnicích zájem?

Minimálně dva lidi týdně volají na úřad a ptají se, jestli nemáme nějaké stavební pozemky na prodej, že by tady chtěli stavět. Starší domy zase skupují Liberečáci nebo Pražáci, kteří je využívají jako chalupy nebo druhé domovy. Neříkám, že je to špatné, ale neřeší to náš problém, kdy se na nás obrací místní, že chtějí vlastní bydlení.

Hejnice jsou svým otevřeným a aktivním přístupem k občanům často dobrým příkladem pro ostatní obce nejen na Frýdlantsku. Myslím třeba projekt jako je participativní rozpočet nebo vaše pravidelná hlášení na facebooku o tom, co se zrovna ve městě děje. Byl to váš plán využívat sociální sítě naplno nebo to vyplynulo ze situace?

Už když jsem byl v Hejnicích místostarostou byly pro mě vždycky nejdůležitější informace. Myslím, že to platí i pro lidi. Čím více budou mít informací, tím budou spokojenější a bude se jim lépe žít. To znamená, že když se dozvím nějaké novinky z veřejné dopravy, počasí nebo aktuálně z průběhu pandemie, hned ty informace předávám dál.

Jakou máte odezvu na vaše působení na facebooku?

Jsme tak rychlá společnost, že skoro nikdo už nemá čas na vyhledávání informací na webu. Sociální sítě jsou pro mnoho lidí hlavní zdroj informací. Například v první vlně pandemie jsme měl obrovskou pozitivní odezvu, kdy neskutečně narostl počet sledující mého oficiálního profilu. Samozřejmě, že tím pádem přibyli i „hejtři“, kteří jenom kritizují a občas ty jejich poznámky zabolí. Za negativní považuji to, že lidé mě srovnávají s ostatními starosty v okolí. Některých se to dotklo a narušilo to naše vzájemné vztahy. Přitom já lidem neustále připomínám, že každý jsme jiný a každý starosta komunikuje jinak.

Profil starosty na facebooku

Nedávno jsem dokončili stavbu nové školky za skoro 60 milionů korun. Co bude s budovou, kam docházeli děti doposud?

Stará školka se stane v budoucnu z půlky knihovnou, která sídlila ve zbourané budově. Pak se uvidí, jestli zůstane druhá polovina prázdná nebo tam vznikne něco nového.

Do Hejnic v posledních letech často přichází velká voda, která způsobuje problémy hlavně lidem, kteří žijí v blízkosti koryta Smědé. Dá se na velkou vodu připravit?

V Hejnicích jsme v jiné situaci než například Višňová, kde se Smědá pravidelně vylévá. Na horním toku nás nejvíce zasáhne voda z hor. Když začne pršet, nemáme na nic čas, jde o bleskovou povodeň. Mobilní hráze, zvedání hráze a další fyzická opatření pro nás nejsou vhodným řešením. Za posledních 14 let se nám podařilo jen jednou postavit ochrannou hráz, protože voda stoupala pomaleji a my měli půl dne času. Můžeme tak pouze včas upozornit lidi, že voda může přijít a nebo eliminovat věci, které mohou způsobit nějaký problém. Tím je právě jez u restaurace Dělnický dům.

Posunulo se nějak vyjednávání mezi městem Hejnice a povodím Labe?

Jsem rád, že se nám po 5 letech vyjednávání podařilo se domluvit s povodím na společném postupu. To znamená, že se pokusíme dostat jez ze soukromého vlastnictví do majetku povodí. Pak budeme muset vyjednávat s majiteli okolních pozemků, kterých se bude týkat úprava okolí jezu. My máme připravenou studii, povodí by na jejím základě mělo připravit projektovou dokumentaci a požádat ministerstvo o dotaci. Celkem by měla rekonstrukce vyjít na 16 až 20 milionů korun.

Řešíte aktuálně nějaký problém, který nesouvisí s pandemií koronaviru?

Proti pandemii jde o banální problém, ale o to častěji s lidmi řeším špatný televizní signál. Volají mi, že jim vypadává televize nebo, že jim nejde naladit. Radiokomunikace v Hejnicích koncem roku udělali měření, ze kterého vyšlo, že tady žádný problém není. Přesto si ale lidé neustále stěžují na problémy se signálem. My jako město s tím nic moc nezmůžeme, proto lidem radíme, kam se s jejich stížností obrátit.