/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Areál bývalé Textilany v Novém Městě pod Smrkem je už minulostí. Postupná likvidace ho proměnila jen v hromadu cihel a suti.

Aktuální stav textilní továrny v Novém městě pod Smrkem na fotkách z února 2021. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Z obrovské továrny zbyla už jen obvodová zeď při silnici do centra města. V budoucnu by se sem ale mohla vrátit lehká průmyslová výroba. Podle starosty Miroslava Kratochvíla by na místě mohl vyrůst průmyslový park a nové obchodní centrum.