Nejčastěji žáci nacházeli plastové obaly od pochutin a igelitové pytlíky, plechovky od energetických nápojů, lahve od alkoholu či krabičky od cigaret. Základní škola speciální sbírá pohozené odpadky ve Frýdlantu s žáky pravidelně. V době předpandemické tak činila v rámci březnového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, letos se rozhodla tak učinit u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Žáci byli rozděleni do pěti skupin, každá se vydala do jiné části města. Část z nich uklidila školní zahradu a hřiště u zahrádek za panelovými domy u nemocnice, další lokalitu Střelnice, okolí silnice na Krásný Les a jedna ze skupin vyrazila i na křížovou cestu,“ popsala ředitelka ZŠ speciální Frýdlant Jaroslava Smolová.



Vedle už popisovaných často nacházených odpadků děti objevily také plastové trubky, řadu oděvů, pet lahve, rezavý budík, sedačky z autobusu nebo třeba lahvičky od parfému. „Děti poctivě sbíraly veškerý odpad, který našly. Řídily se ale zároveň našimi instrukcemi ohledně nebezpečných odpadků, na které nesmí sáhnout, aby se nezranily nebo neohrozily. Mezi takové patřilo například rozbité sklo nebo injekční stříkačka, kterou jsme také našli. Děti správně zareagovaly a žádné na ni nesáhlo. Odborně jí zlikvidoval jeden z kantorů,“ dodala ředitelka školy.

Asi nejvíce odpadu našli žáci u cesty od zimního stadionu ke garážím a v lesoparku Střelnice, kde se našlo i poměrně dost oblečení. „Naopak nejméně odpadu bylo na křížové cestě, kde žáci posbírali jen asi půl pytle odpadků. Z toho jsme měli radost. Buď jsou tam lidé odpovědnější a odpadky neodhazují do přírody nebo jim záleží na čistotě křížové cesty a odpadky tam sbírají. Ostatně jednu paní na procházce, která cestou sbírala odhozené odpadky, jsme také potkali,“ řekla kantorka školy Jarmila Borecká.



Pytle s odpadem zanechaly děti na předem určených místech, odkud je pak k likvidaci svezli pracovníci technického oddělení Městského úřadu Frýdlant. „Město Frýdlant každou podobnou iniciativu vítá. Je krásné vidět, že se děti zaslouží o hezčí vzhled svého města. A věřím tomu, že tím, že samy věnovaly energii úklidu odpadků, si příště dobře rozmyslí, jestli nějaký na zem či do přírody odhodí. A pohlídají to i u svých kamarádů,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veronika Bubeníčková. Škola se akcemi typu úklid města snaží u žáků podporovat smysl pro ochranu životního prostředí, aby bylo v co nejlepším stavu zachováno i pro další generace.

Martina Petrášková