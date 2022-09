K vidění byla na náměstí i jedna specialita a sice bezdrátově dálkově ovládané mobilní hasicí zařízení Robot LUF 60 hasičů Škody Auto, a.s. Vyznačuje se vysokou mobilitou a flexibilitou, které zajišťuje pásový podvozek. Ten umožňuje jízdu do svahu a schodišť se sklonem do 30° a je například schopen odtlačit osobní auto po dopravní nehodě nebo přepravit paletu o hmotnosti 400 kg.

Studenti míří do Görlitz za unikátním projektem. Místa jsou stále volná

„Moc děkuji všem složkám integrovaného záchranného systému i ostatním účastníkům, že přijeli. Určitě to má význam hned dvakrát. Nejen že mohou prezentovat veřejnosti svoji činnost, ale je zde také reálná šance, že vyvolají v některých dětech zájem tak velký, že jim vydrží až do dospělosti. Všechny složky IZS se potýkají s personální krizí. Bylo by fajn, kdyby třeba i naše akce stála na samém začátku cesty některých dětí nebo studentů, vedoucí až do služby u policie, hasičů, záchranářů nebo vojáků,“ dodal místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Frýdlantský Den IZS nabídl například ukázku vybavení a činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů, městské a státní policie, zdravotních záchranářů, armády či aktivních záloh. Kromě toho byl na náměstí návštěvníkům k dispozici i Tým silniční bezpečnosti nebo Horská služba. Atmosféru dotvořila hudba Hradní stráže a Policie ČR.