Spolek G300 oslovuje jednotlivá města v České republice i v zahraničí k darování kanálového poklopu do projektu Civilizace. Tyto poklopy následně zadlažďuje a dává tak vzniknout ojedinělé „galerii“ ve veřejném prostoru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.