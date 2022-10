Demonstrace ve státní svátek nese podtitul Nenásilná revoluce. „Vidíme, že není možné se vyhnout problémům, do kterých nás současná vláda již zatáhla, ale chceme co nejrychleji zmírnit dopady a především se soustředit na co nejrychlejší nápravu škod a otočení politického směru,“ uvedli organizátoři Jiří Havel a Ladislav Vrábel.

Proti vládě, proti cenám, proti EU. V Česku opět demonstrovaly desetitisíce lidí