Třináct let svého profesního života spojila Ivana Drozdová se Základní školou T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou, kde působila jako učitelka matematiky a od roku 2017 vykonávala funkci zástupce ředitele. To se změnilo s příchodem nové ředitelky Štěpánky Fabiánové, která do školy nastoupila letos na začátku února, a zástupkyni odvolala.

Přidali se i jejich rodiče, místní obyvatelé a bývalí absolventi. Posléze se přesunuli k hodkovické radnici. Účastníci happeningu přišli vyzbrojeni transparenty, na kterých stála hesla jako „Vraťte nám paní Drozdovou“, „Ivanka do ředitelny“ či „Drozdová uměla porozumět, vy byste mohla aspoň pozdravit“.

„Takovou podporu jsem nečekala. Když si na to vzpomenu, tak se mi chce brečet ještě teď,“ popsala pocity bývalá zástupkyně ředitelky, která je kvalifikovanou učitelkou a vedle matematiky učila i fyziku, informatiku a chemii. „Pořádně stále nevím důvod, proč mě vyhodili. Proč se mě zbavili takovým způsobem, kvůli čemu to vzešlo,“ zamyslela se učitelka, které běží dvouměsíční výpovědní lhůta. „Jsem v takové fázi, že na tom nejsem psychicky dobře. Nejsem schopná přemýšlet nad tím, co se bude dít po 30. červnu,“ svěřila se.

Na Svátek práce se mimořádně sešla Rada města a zabývala se nastalou situací. V úterý jednala místostarostka Hodkovic nad Mohelkou Helena Řezáčová se zástupci žáků a veřejností a hledali společné řešení. Středa by se měla nést v duchu jednání ředitelky školy s učitelským sborem. „Jinak než komunikací se to vyřešit nedá. Město před tím neutíká a řeší to. Děti vyjádřily svůj názor, což je dobře, a my jako dospělí musíme tu věc vykomunikovat a najít schůdné řešení pro všechny strany,“ sdělila Řezáčová s tím, že všichni chtějí, aby hodkovická škola fungovala bez problémů.

Poslední dubnový pátek proběhlo společné jednání obou žen v ředitelně za přítomnosti tajemníka města. Drozdové bylo předloženo odvolání z funkce zástupce ředitelky školy. „Tento krok je plně v kompetenci ředitelky školy a uvedený dokument jsem bez váhání podepsala,“ popsala událost Drozdová. Následovala nabídka změny dalšího pracovního zařazení, a to na pozici učitele s týdenní pracovní dobou 10,9 hodin. „Reagovala jsem, že uvedenou nabídku nepodepíšu, protože mám smlouvu v plném úvazku na 40 hodin týdně,“ upřesnila s tím, že měla být nucena k okamžitému podpisu změny zařazení. Nabídku odmítla po uvědomění si, že nabízený úvazek pro její další fungování ve škole je zcela nepřijatelný z profesního i lidského hlediska. „Následně mi paní ředitelka sdělila, že pro mě v takovém případě nemá práci a byla mi předána výpověď. Dále mi bylo předloženo nařízení čerpání dovolené a výpověď dohod o provedení práce, které jsem již nepodepsala,“ doplnila.

Podle Fabiánové byla nabídka sníženého úvazku jediným možným řešením v současné době. „Nastalá situace není snadná pro nikoho. Ani já z vývoje událostí nemám radost, ale za svým rozhodnutím si stojím,“ zdůraznila ředitelka. V tomto kroku ji podpořilo město Hodkovice nad Mohelkou jako zřizovatel základní školy. O rozhodnutí bylo informováno a respektuje učiněné kroky.

„Je nám skutečně velmi líto, že k této situaci došlo. Paní Ivana Drozdová podržela hodkovickou školu po odstoupení bývalého ředitele. Žádné odvolání však není bezdůvodné, a i to stávající bylo učiněno po jejím delším rozhodování,“ okomentovala situaci v minulosti hodkovická starostka Markéta Khauerová. Zároveň reagovala na text, který měl být rozeslán rodičům žákům a uvádí, že zástupkyně byla donucena pod nátlakem podepsat okamžitou výpověď. „Odvolané byl nabídnut částečný úvazek, který je v současné době možný. S touto variantou nesouhlasila, a proto ve škole úplně končí. Situace není jednoduchá pro žádnou ze zúčastněných stran a pevně věřím, že vše bude v co nejkratší době vyřešeno,“ dodala starostka.

Na stranu odvolané zástupkyně se postavil místní učitelský sbor. Pedagogové respektují právo ředitelky vybrat si nejbližšího spolupracovníka, ale odsuzují následná jednání, která měla být vůči jejich kolegyni tvrdá, rychlá a bez ochoty k jednání či kompromisu. „Vzbuzuje to v nás samozřejmě velkou nedůvěru k vedení školy. Nikdo neví, kdo další bude na řadě. Moc bychom si přáli, aby rozhodnutí paní ředitelky finále školního roku neovlivnilo. Atmosféru ve škole vytváříme my, učitelé, ale i žáci a další zaměstnanci školy. Bohužel bez vzájemné důvěry, respektu a komunikace je práce ve škole velmi obtížná,“ stálo ve společném prohlášení.