Bývalá kotelna s komínem v areálu frýdlantské nemocnice dosloužila už před dvaceti lety, teď se konečně podařilo začít s její likvidací. Město bude moct přestat řešit problémy s bezdomovci a narkomany, místo toho vznikne v prostoru za nemocnicí přírodní úložiště uhlíku a plocha se stromy a trávníkem. Většina suti navíc najde další využití. Demolice vyjde na čtyři miliony, velkou část pokryje dotace.

Demolice bývalé kotelny v areálu nemocnice ve Frýdlantu. | Foto: Město Frýdlant

Nevzhledné a zchátralé budovy v čele s bývalou centrální kotelnou začnou z areálu frýdlantské nemocnice mizet 20. května, přípravné práce už začaly. Nevyužívané objekty budou postupně odstraňovány až do srpna a nahradí je výsadba několika desítek listnatých stromů a keřů.

Kotelnu obsadili bezdomovci a narkomani

„Centrální kotelna s komínem už nemá ve frýdlantské nemocnici žádný význam, protože dnes už má každá budova svoji lokální kotelnu a tato, která kdysi fungovala nejen pro nemocnici, ale i pro okolní sídliště, už je více než 20 let nefunkční,” řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Protože neměla budova žádné využití, celou dobu chátrala. “V poslední době zde bojujeme s tím, že se nám do zmíněného brownfieldu stahují bezdomovci a narkomani, a tak neustále řešíme rozbitá okna, dveře, vytrhané mříže, jak se nám tam dobývají nezvaní hosté. A to je v areálu nemocnice prostě špatně a rozhodně o to nestojíme,“ dodal starosta.

Frýdlant hledal v posledních letech vhodný dotační titul na odstranění této staré stavební zátěže, loni ho konečně našel u Státního fondu podpory investic. Na odstranění šesti objektů a komínu v zadní části areálu nemocnice získal Frýdlant třímilionovou dotaci, a ještě minimálně milion investuje ze svého rozpočtu.

Prach z demolice kotelny by neměl ovlivnit okolí

Demolice se týká celkem šesti staveb. „Přípravné práce započala firma už koncem dubna, demolice odstartují 20. května a budou provedeny postupnou rozebírkou s nasazením těžké mechanizace,” uvedla vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Dana Kiliánová s tím, že při manipulaci s prašnými materiály je v plánu intenzivní kropení kvůli omezení negativních dopadů na okolí.

“Následně bude provedena nakládka suti a po roztřídění materiálu bude stavební suť recyklována. Čistý nadrcený materiál bude ze 70 % připraven pro zpětné využití, například na zásyp podzemních částí původních objektů,“ popsala Kiliánová.

Demolice se bude konkrétně týkat patrového objektu centrální kotelny, základové konstrukce původního skladu, tří komínových těles, jednoho zděného cihlového komínu kruhového půdorysu a dvou ocelových volně stojících tubusů, jednopodlažní strojovny, základové konstrukce bývalého skladu, jehož nadzemní část byla v minulosti již odstraněna, a provizorní kotelny.

Stovka keřů a tři desítky stromů nahradí bývalou kotelnu

„Po odstranění těchto budov a komínů vznikne na ploše 2 886 metrů čtverečních plánované přírodní uložiště uhlíku. Celé území bude ohumusované vrstvou ornice na podzim ho necháme osadit 31 listnatými stromy a 97 keři. Volný prostor bude oset travinami a bylinami,“ dodal k projektu místostarosta Frýdlantu.

Revitalizace celého území by měla být včetně výsadby ukončena v listopadu.