Obec investovala do nového systému ze svého nevelkého rozpočtu necelé dva miliony. Pěti miliony přispěl Liberecký kraj. „Vzali jsme za slovo pana hejtmana, když investici slíbil před naplněným libereckým náměstím v rámci Jizerské padesátky,“ prozradil starosta Bedřichova Petr Holub. Kromě hejtmana slíbilo podporu i několik ministryň pro místní rozvoj, nakonec ale zůstalo u slibů a u dotace z kraje. „Pan starosta Holub se maximálně snažil získat dotace od státu. Po neúspěšných pokusech jsme se dohodli, že využijeme peněz z rozpočtu obce a kraje,“ potvrdil hejtman Martin Půta.

Původně měl nový zasněžovací systém stát přes 10 milionů. Počítal totiž s tím, že by se zasněžování provádělo na delší trase. Od stadionu až k lokalitě u Buku, která je o něco výš a kde by už běžkaři nastupovali do stopy na přírodním sněhu. „Ochranářům přírody se to ale nezamlouvalo, dohodli jsme se proto na zasněžování pouze pro bedřichovský stadion,“ upřesnil starosta. Podle něj se ochranáři hlavně obávají rozšíření sezóny až do pozdních jarních měsíců i nadbytečného osvětlení.

Nový zasněžovací systém zahrnuje dvě výkonná děla a jednu mobilní sněhovou „sprchu“, pomocí níž lze dosněžovat i během provozu. Zásadní je ale změna technologií. Zatímco dřív se táhla potrubí vrchem, nyní jsou v zemi a k dispozici je celkem osm přípojek. Nejdražší byla čerpací stanice, která nahradila hydroboxy.

Zasněžovací systém, který nahradil dosluhující, poděděný navíc z jabloneckých Břízek, je ale pro letošek jedinou novinkou. Ani letos se totiž návštěvníci Bedřichova zřejmě nevyhnou dopravním kolapsům a přeplněným parkovištím. Nový telematický systém, který by měl na kapacitu parkovišť v Bedřichově upozornit už na hlavních odbočkách do Bedřichova na Husově třídě v Liberci a na Ostrém rohu v Jablonci nad Nisou a který bude rovněž hrazen z příspěvku kraje, je teprve ve fázi projektu a sloužit by měl až od příští sezóny. „Zatím máme k dispozici alespoň dvě telematické cedule, které zbyly libereckému magistrátu a které budou nainstalovány u České chalupy,“ upozornil Holub.

Podle hejtmana by lidé měli více využívat veřejnou dopravu, která je rozšířena o prodlouženou linku autobusu číslo 18 až do Bedřichova. Od příštího roku se pak počítá s vybudováním točny u kiosku na Maliníku, kam by měl nově zajíždět autobus 101 z Jablonce nad Nisou.