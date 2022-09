Zatímco hrdinka animovaného filmu Ledové království Elsa zpívá při svém útěku z paláce Let it go a nechává za sebou veškeré starosti a tajemství, česká rodinná značka Decor by Glassor zvolila pro svou letošní vánoční kolekci název Let it slow. Odkazuje na bezpečné místo bez kontrastů a překvapení, kde se zpomalil čas a člověk si může užít příjemné chvilky v souladu s nádhernou přírodou.

„Tahle kolekce vám dá pocit rovnováhy a stálosti, který v dnešním hektickém světě tolik potřebujeme. Dominuje platinová barva, která stojí na pomezí nejkrásnějších vánočních barev stříbrné a zlaté,“ řekla manažerka společnosti Evelína Vaněčková.

Řemesla nejsou out! Studenti na libereckém náměstí ukázali jejich potenciál

Novou vánoční kolekci odhalili ve středu 21. září u příležitosti oslav 20 let od samotného založení značky Glassor. Narozeninová oslava proběhla v novém obchodě Decor by Glassor na Sokolovském náměstí v Liberci a nenechaly si ji ujít desítky návštěvníků. Milovníci adventního období si mohli už dopředu nakoupit vánoční ozdoby a odnést si rovnou malý dáreček. Zájemci měli příležitost si na místě popovídat se zakladateli značky, s designérkou nové kolekce či s malířkami skleněných ozdob. Vánoční atmosféru dotvářela instalace kolekce Let it slow.

„Vnímáme současný trend neutrálních a světlých barev, do kterých si zákazníci ladí své interiéry. Tato kolekce je určena lidem, kteří hledají pocit klidu, světla a jednoduché čistoty. Zároveň reflektuje současnou dobu, kdy stále více zákazníků dává přednost poctivé české ruční výrobě před masovou strojovou produkcí a dovozem ozdob ze zahraničí,“ zdůraznila designérka Marianna M.

Ořechy, šišky i zvířátka

Užít si ducha Vánoc už v září a zároveň si udělat radost se rozhodla i paní Jana, která dorazila rovnou z práce. Poprvé se o krámku dozvěděla během Týdne Křišťálového údolí, který se uskutečnil na konci léta. „Každý rok obměňuji ozdoby na stromeček. Trendy úplně nesleduji, ale letošní kolekce mě oslovila,“ svěřila se.

Kolekce je oslavou skleněných materiálů a tradiční ruční práce. Navazuje na historii výroby skleněných ozdob a navrací motivy ořechů, šišek a zvířátek v modernějším designu. „Celou kolekci provází motivy větviček, hra s materiály a s odstíny barev. Vybízí přímo ke zpomalení a zasnění,“ dodala designérka.

Decor by Glassor je českou rodinnou značkou, specializující se na design, výrobu a prodej skleněných ozdob. Současně nabízí i výběr designových dekorací od prémiových evropských značek jako je Garden Trading, Bloomingville nebo Haws. Značka byla založena v roce 2002 a svojí výrobou skleněných ozdob navazuje na tradici českého sklářství sahající až do 13. století. Všechny ozdoby jsou vyráběny ručně, vyfouknuty tradiční technikou a pečlivě ručně malovány na severu Čech. Společnost výrobky pravidelně vystavuje na světových výstavách designu, k nimž patří Christmasworld ve Frankfurtu nad Mohanem, NY NOW v New Yorku nebo MAISON&OBJET v Paříži.