Debatování je činnost, která asi není nikomu potřeba blíže představovat. Jsou ale i lidé, kteří se debatování věnují jako „sportu“. Příkladem je debatní klub při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, který sdružuje studenty a zájemce nejen z této školy. Jak správně debatovat a jak se dá v této disciplíně soutěžit, popisují v rozhovoru pro Týdeník Liberecko dva studenti, Kryštof Havlík (KH) a Stanislav Žák (SŽ) z libereckého debatního klubu, který funguje už dvacet let.

Co ve vašem podání znamená debatování?

KH: Debatování bereme jako určitou formu soutěže. V Česku existuje Asociace debatních klubů, která pořádá turnaje, a to jak v češtině, tak v angličtině. Není to ale jen o soutěžích, scházíme se každou středu a snažíme se obecně zdokonalovat v tom, jak mluvit nebo jak diskutovat, když má někdo rozdílné názory, aniž by se na sebe muselo útočit.

Jak se dá v debatování soutěžit?

KH: U nás se debatuje ve formátu Karla Poppera, kdy proti sobě stojí dva tříčlenné týmy afirmace a negace. Vždy je v debatě nějaká teze, kterou se afirmace snaží obhájit, negace se pak snaží vyvrátit to, co říká afirmace. Ta má pak možnost znovu reagovat.

SŽ: Nakonec jsou na řadě závěrečné shrnovací řeči, které by měly divákům a rozhodčím osvětlit, která z těch stran odvedla lepší práci.

O jaké teze například jde?

KH: Často bývají geopolitické, třeba „Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku“ nebo „Katalánsko by mělo být samostatnou zemí“.

To, o čem budete debatovat, víte dopředu?

KH: Jsou dva typy debat. Většina je připravená a teze jsou známy třeba dva měsíce dopředu. Máme čas se na ně připravovat, získávat příklady a téma si nastudovat. Pak jsou i debaty nepřipravené, kde se vylosuje teze přímo na turnaji. To jsou většinou nějaké obecné teze, jako „Alkohol by měl být zakázán“. Při takové debatě mají týmy hodinu na přípravu, nesmí používat internet, jen jednu povolenou encyklopedii. Tam jde hlavně o obecné vysvětlování principů.

Podle čeho se argumenty hodnotí?

SŽ: Jsou pravidla, podle kterých rozhodčí postupuje. Zaměřuje se hlavně na logickou návaznost argumentace, kvalitu argumentace, důležité je také reagovat na druhý tým. Jde i o formu.

Dá se debata hodnotit nějak nezaujatě?

SŽ: Rozhodčí by se měli snažit být co nejvíce objektivní. O vítězi debaty rozhodne to, kdo je v debatě přesvědčivější z hlediska obsahu.

KH: Pokud oba týmy udělají dobrou práci, reagují na sebe, mělo by to záviset na tom, kdo to vysvětlil lépe, kdo přinesl lepší příklady s více čísly.

S jakými zdroji informace při přípravě pracujete?

KH: Většinou jsou to nějaké vědecké nebo ekonomické studie, které uvádí autory nebo vzorek výzkumu.

SŽ: Snažíme se používat ty nejlepší zdroje, z těch českých třeba i Českou tiskovou kancelář, ze zahraničních třeba databázi Factbook, kterou spravuje CIA.

Je těžké hájit tezi, se kterou nesouhlasíte, a naopak vyvracet to, s čím souhlasíte?

SŽ: Je to těžší, než hájit to, s čím souhlasím. Při debatování se s tím ale člověk naučí pracovat a je schopný hledat argumenty i pro teze, se kterými by osobně spíše nesouhlasil.

A jak se liší debatování v angličtině?

KH: Teze i pravidla jsou pro anglickou debatní ligu v České republice zatím stejná jako v češtině, jde tedy jen o jazyk. I na mezinárodním poli je úroveň českých týmů velmi dobrá a debata tak má dobrou úroveň, ačkoliv tam už se debatuje podle jiných pravidel.

Dosáhl váš klub nějakých úspěchů?

KH: V minulém roce jsme se probojovali do finálového turnaje Debatní ligy.

SŽ: Historicky jsme byli nejlépe druzí, ve finále jsme byli hned několikrát, zvítězit se nám zatím nepodařilo.

Jaké by měl mít debatér schopnosti?

KH: Myslím, že nemusí mít žádné speciální schopnosti, stačí, aby ho to zajímalo.

Co se člověk při debatování naučí?

SŽ: Nejdůležitější věc je, že se naučí kriticky přemýšlet, dívat se na problematiku z různých úhlů. Dozví se spoustu informací ze zdánlivě nespojitelných oblastí, naučí se stavět argumenty…

KH: Pro mě je důležitá práce s informacemi, hledání více různých zdrojů. To je v dnešní době důležité téma, když se podíváme na různá fake news a podobně.

SŽ: Další věcí je přednes, mluvení k publiku, což je pro spoustu lidí, včetně mě, ze začátku problém, ale postupně se to naučí. Prezentace jsou pak mnohem jednodušší.

Když pak sledujete například televizní debaty, máte tendenci je hodnotit?

KH: Určitě, myslím, že to tak má každý debatér. Občas se to projevuje i v osobním životě, přijde mi smutné, když se lidé kvůli rozdílným názorům začnou hádat.

SŽ: Spousta debatních faulů se odehrává i v různých diskusích na internetu nebo mezi politiky.

Jaké jsou nejkřiklavější fauly, kterých si všímáte?

SŽ: Zdaleka nejčastější je „straw man“ neboli slaměný panák, kdy jde o to, že zkreslujete to, co říká druhá strana, a pak na to útočíte. Stavíte je tím do pozice, kterou nehájí.

KH: Nebo „šikmá plocha“, kdy vezmete názor opoziční strany a postupně na něj nabalujete další a další, čímž z něj nelogicky uděláte něco jiného. Třeba: „když si koupíte kebab, zaplatíte tím Islámskému státu bojovníka a ten vás zabije.“

Je nějaký politik, kterého byste uvedli jako příklad dobrého debatéra?

KH: Vzpomínám si teď jen na zahraničního politika, což je kandidát na amerického prezidenta Andrew Yang. Přijde mi velice zajímavý, byl ve všech šesti debatách demokratů, když mluví, tak hodně pracuje s důkazy, používá reálné příklady a vše logicky vyvozuje. Z českých mě zrovna teď nikdo nenapadá.

Jsou vůbec argumenty a obecně technika debatování potřeba? Když často vidíme, že politici používají pro podporu svých myšlenek manipulativní či jinak zavádějící grafy či argumenty?

SŽ: Je to velmi potřeba, a to především na straně příjemce. Aby byl schopný zhodnotit, zda politik neříká něco, co statistika nedokazuje, zda nezkresluje data. Aby si byl schopen dohledat, zda jsou informace, které říká, pravdivé.

Je to v silách běžného člověka?

SŽ: Záleží, jak moc chce být pravdivě informován.

Vloni jste byli na návštěvě Skotska, co vám to přineslo?

SŽ: Naše gymnázium vloni slavilo sto let, náš klub dvacet let a svoboda v Česku let třicet, tak jsme to vyrazili oslavit za bývalými debatéry do Skotska. Měli jsme příležitost prohlédnout si, jak debatování probíhá tam, protože právě v Británii se ta tradice zrodila. Měli jsme možnost nahlédnout do debatní komory jejich univerzitního klubu, který měl stopadesátiletou tradici. Takže jsme nahlédli takříkajíc ke kořenům.