Když si chce lídr kandidátky ANO v Libereckém kraji David Pražák odpočinout, dělá věci, na které neměl dlouho čas. “Jdu třeba na výlet s dcerami,” uvedl s tím, že chodí nejraději po Českém ráji a Krkonoších a rád si na výletech pochutná na sejkorách, v létě pije pivo a v zimě zase víno. Nejoblíbenější místo v přírodě má ale v rodných Roztokách, je jím údolí Šachovec. V kině byl David Pražák naposledy na Zápisníku alkoholičky.

Jako místostarosta Semil je na spoustu věcí pyšný

Oblíbenou akcí Davida Pražáka v Libereckém kraji je Semilský pecen. Právě v Semilech možný budoucí hejtman žije a ve městě na jihovýchodě kraje působí také jako neuvolněný místostarosta. Na téhle funkci mu podle vlastních slov dělá radost pocit z dobře odvedené a kvalitní práce, když se něco povede. “Není to o práci jednotlivců, ale celém soukolí úřadu, které dobře funguje. Daří se nám v Semilech investovat a zlepšovat život lidem ve městě i okolí. Máme novou školku, staví se terminál veřejné dopravy, atletický stadion a další projekty jsou v plánu,” popsal Pražák.

“Také mě těší, že se daří mým kolegyním a kolegům z ANO v Libereckém kraji. Ve vedení měst a obcí odvedli velký kus práce,” řekl. “Podařilo se mi i pár věcí ve sněmovně, nejsou ale tak viditelné,” dodal.

V osobním životě je David Pražák pyšný na to, jak se jeho dcery postupně prokousávají studijním životem.

Věci se snaží David Pražák zbytečně neodkládat

Ve svém medailonku na webu David Pražák píše, že spolehnout se na zdravý selský rozum nemůže být krokem vedle. “Když mi někdo řekne, že něco nejde, snažím se hledat cesty, aby to šlo. Snažím se s lidmi domluvit, ale zároveň nemám rád dlouhé debaty o ničem. Snažím se věci zbytečně neodkládat a řešit je hned,” uvedl. Osvědčilo se mu to prý nejen v osobním životě, ale i v práci a politice.

Na otázku, jak se dívá na poměrně nepěkné umístění Libereckého kraje až na desátém místě v žebříčku výzkumu Místo pro život, odpovídá, že to není dobrá vizitka. “Nebral bych ho na lehkou váhu, ač si mohu myslet o podobných průzkumech cokoliv,” řekl. Kraj by se podle něj těmito výsledky měl vážně zabývat, propadá se totiž takřka ve všech oblastech, od zdravotnictví přes sociální služby až po kvalitu silnic. “Přesně to by měl kraj řešit místo vymýšlení megalomanských projektů, které tento stav nezlepší,” myslí si Pražák.

Místostarosta i poslanec působí také v zemědělské firmě

Do politiky vstoupil David před deseti lety, aktuálně působí jako poslanec ve sněmovně a neuvolněný místostarosta Semil. Jinak se celý život pohybuje v zemědělství. “Někdy je to práce hodně náročná, ale mám ji rád,” svěřil se politik. Působí v zemědělské firmě Agrocentrum Jizeran.

Politická kariéra Davida Pražáka v bodech: Člen hnutí ANO, předsedá oblastní organizaci v Semilech.

V roce 2014 poprvé kandidoval za hnutí ANO ve volbách do zastupitelstva Semil, ale neuspěl, stal se náhradníkem a mandát získal v roce 2015 až po odstoupení čtyř kolegů.

Ve volbách v roce 2018 ohájil už jako lídr kandidátky zastupitelský mandát v Semilech, stejně jako následně v roce 2022, kdy byl zvolen místostarostou města.

V krajských volbách v roce 2016 ani v roce 2020 neuspěl, před čtyřmi lety kandidoval ze 44. místa. V letošních volbách je lídrem kandidátky ANO v Libereckém kraji.

Poslancem ve sněmovně za ANO byl zvolen v roce 2017 a znovu i v roce 2021. V Poslanecké sněmovně působí ve výborech pro životní prostředí a zemědělství.

Pestrá kandidátka ANO má číslo 39

V první pětce jdou do voleb za ANO kromě Davida Pražáka také českolipská starostka Jitka Volfová, jablonecký zastupitel David Mánek, liberecká radní Martina Teplá a turnovský zastupitel Jaroslav Knížek. Jejich kandidátní listina má na základě losování číslo 39.

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září a o hlasy voličů v Libereckém kraji se bude ucházet celkem 13 politických subjektů jejichž 544 kandidátů bude usilovat o mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.