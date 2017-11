Daruj, odnes a přetvoř. Ve středu proběhne Nazdar Bazar

Liberec – Ve středu 15. listopadu v 18:00 proběhne v Azylu Pivní bar akce s názvem Nazdar Bazar.

Nazdar Bazar.Foto: Archiv pořadatele

Její smysl je prostý, přinést věci, které se vám samotným nehodí a zároveň se nechat obdarovat tím, co potřebujete, ať už do domácnosti, dílny, na zahradu atd. Blíží se adventní čas, ideální doba udělat si doma pořádek a spojit potřebné s užitečným. Věci, co zůstanou, poputují do příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, Dům na Půl Cesty Liberec a organizace Naděje. Připraveno bude i vegan občerstvení. Koncept Dařiště se inspiroval sociální sítí Heart.net, která se snaží budovat kvalitní mezilidské vztahy postavené na takových hodnotách jako důvěra, rovnováha či otevřenost.