Třiatřicetiletý nástrojař z Liberce se rozhodl poprvé darovat plazmu před dvanácti lety a na svůj první odběr dodnes vzpomíná. Necítil žádné obavy, díky internetu měl tušení, co ho na místě čeká a do čeho jde.

„Do pobočky soukromé společnosti jsem začal chodit, abych pomohl. Zaujalo mě, že se z plazmy dělají léky pro nemocné, třeba i děti, které se s nemocí už rodí. I proto mi darování plazmy přijde hodně užitečné. Beru to jako pomoc lidem, kteří ji potřebují vlastně každý den,“ podotkl Lukáš Pančík.

„Peníze? To pro mě není priorita“

Jak sám přiznal, za každý odběr je finanční odměna, která pro něj podle jeho slov nepředstavuje hlavní motivaci. „Rozhodně mi nešlo a nejde o peníze. Na začátku ta odměna nebyla tak vysoká. Ano, je to příjemný bonus, ale nedělám to jen kvůli tomu,“ odpověděl dárce na otázku, proč se rozhodl darovat plazmu v soukromém zařízení a nikoliv v nemocnici. V těch je totiž odběr plazmy bezplatný.

Co musí splňovat dárce plazmy

věk 18 až 65 let, prvodárci do 60 let

váha 50 – 150 kg

ochota podstoupit vstupní lékařskou prohlídku

cca 60 minut času (jednorázově nebo jednou za 14 dní)

předložení občanského průkazu

Podle Pančíka se není čeho bát a vyzval své okolí k dárcovství. Kolikrát prý ani necítí, že ho sestra napíchne. „Rád bych dosáhl čtyř set odběrů,“ nastínil svůj aktuální cíl rekordman.

Přestože například Český červený kříž placené odběry plazmy kritizuje, protože mohou způsobit odliv dárců plné krve, Pančík v tom problém nevidí. „Darovat už chodím už ze zvyku. Líbí se mi, že pokaždé probíhá kontrola zdravotního stavu, takže přesně vím, jak na tom jsem,“ řekl.

Odběr krevní plazmy probíhá na speciálním přístroji zvaném separátor. Poté, co sestra napíchne kanylu, se z těla dárce odebere krev. Separátor z ní pak oddělí krevní plazmu, jejíž množství záleží na váze dárce. Ostatní složky pak vrátí zpět do žíly tou samou kanylou, takže je to rychlé a pohodlné. „Většinou dárci čas na odběrovém lůžku tráví čtením nebo hraním her na mobilu,“ sdělil ředitel sítě odběrových center Jan Štěpánek.

Odběr plazmy je méně náročný než odběr krve. „Dárci, kteří k nám chodí, nejsou žádní supermani, ale obyčejní lidé, kteří mají bolavá kolena, pylové alergie nebo třeba nadváhu. Pro nemocné, jež jsou na plazmě závislí, jsou ale právě oni největšími hrdiny,“ dodal Štěpánek.

Krevní plazma

Lidská krev se skládá z krevní plazmy a z krevních tělísek.

Krevní plazma představuje více než polovinu objemu krve. Obsahuje nejrůznější životně důležité látky jako ionty, cukry, tuky, protilátky, enzymy, hormony a další.

Pro současnou medicínu je lidská plazma získávaná od dárců nenahraditelná.

Používá se buď v celku jako čerstvě zmražená plazma, nebo se zpracovává a získávají se z ní důležité léky, jako jsou protilátky či srážlivé faktory.