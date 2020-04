Rozhodl se zpestřit život zdejších obyvatel, kteří se kvůli bezpečnostním opatřením nesmí setkávat se svými blízkými. „Po měsíci života v karanténě, sledování zpráv a uvědomění si, že senioři jsou nejen nejvíce ohroženou skupinou, ale že právě oni jsou nejvíce zasaženi tím, že se nemohou setkávat se svými rodinami a jsou tak na všechno mnohem více sami, jsem si řekl: Dělej to, co umíš nejlíp. Zazpívej těm, kteří potřebují přijít na jiné myšlenky, potěšit, povzbudit,“ popsal nápad Hůlka.

„Rád bych, aby to jak pro seniory, tak pro zaměstnance domovů byla taková vzpruha, něco hezkého do těch těžkých dní, a snad i vyhlídka na to, že brzy bude líp,“ dodal. Koncerty proběhnou ve dnech 23., 24. a 27. dubna a zpěvák doufá, že budou vzpruhou pro seniory i zaměstnance.

Vystoupí mimo jiné v domovech pro seniory v Liberci, Rokytnici nad Jizerou, Sychrově, Jindřichovicích pod Smrkem, Turnově, Jablonci nad Nisou či v zařízení Pampeliška ve Stráži pod Ralskem.

Termíny:

Čtvrtek 23. dubna

DS Františkov – Liberec 3, Rodina24 z.ú. – Jablonec Nad Nisou, Hospic Zdislavy - Liberec, DS U Přehrady – Jablonec Nad Nisou, DD Jablonecké Paseky – Jablonec Nad Nisou, Senecura – Liberec

Pátek 24. dubna

DD Rokytnice nad Jizerou, Soc.sl. města Česká Lípa, Pampeliška – Stráž pod Ralskem, Domov a Centrum aktivity – Hodkovice nad Mohelkou, Domov Sluneční dvůr – Jestřebí, DS Sychrov

Pondělí 27. dubna

DD Rokytnice nad Jizerou, Domov U Nás – Jablonec nad Nisou, DD Jindřichovice pod Smrkem, SSP Tereza – Benešov u Semil, DS Turnov