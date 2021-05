Mezi ostatními dětmi je čtyřletý Adámek jedinečný. Jako jednoho z 30 tisíc novorozenců ho totiž postihl vzácný Dandy-Walker syndrom, který zhoršuje pohyb a chůzi. S nepřízní osudu se snaží bojovat jak on, tak i jeho rodina. Malý Adam pravidelně navštěvuje rehabilitační centrum Sarema v Liberci, kde už déle než rok pilně nacvičuje stabilitu. I když je mentálně trochu opožděný, nebrání mu to, aby ve volných chvílích nadšeně objevoval svět z dědova traktoru nebo se staral o zvířátka na statku. Neurorehabilitace, které navštěvuje, však neproplácí zdravotní pojišťovna, a to dělá vrásky na čele jeho mamince.

„Jsem samoživitelka a mám pouze Adámka. Z rodičovského příspěvku a z příspěvku na péči o syna hradím nejen nákup speciálních pomůcek jako například ortopedickou obuv a brýle, ale také doplňující rehabilitace, které nejsou hrazené pojišťovnou. Ze zbylých finančních prostředků musím zajistit také stravu a bydlení,“ řekla žena, která chce svému synovi zajistit schopnost samostatného pohybu a kompletní soběstačnost.

Proto se skrze charitativní projekt Patron dětí obrátila s žádostí o příspěvek na potřebnou rehabilitaci na veřejnost a vyplatilo se to. Různí dárci a přispěvatelé z celé republiky poslali jejímu synovi necelých 5O tisíc korun, ze kterých bude rodina schopna zaplatit rehabilitaci v libereckém centru Sarema.

Lékař Martin Zítek se o Adama stará od narození, kdy se u něj prokázala vrozená vada mozku. Způsobuje problémy s motorikou ve smyslu obrny, tedy částečné ztráty hybnosti končetin. „Aby došlo ke zlepšení jeho chůze, absolvoval ortopedickou operaci ke srovnání kotníků a aplikaci botulotoxinu k uvolnění svalů. Kromě ortopedických problémů trpí také oční vadou,“ popsal lékař.

Adamův stav se podle něj i přes léčbu, rehabilitace a lázeňské pobyty, zřejmě nikdy zcela neupraví. „Bude tedy potřebovat zvýšenou péči maminky. Nebude pro něj snadné zařadit se mezi vrstevníky a navštěvovat dětský kolektiv. Naštěstí u této vady nedochází k postižení mentálních funkcí, takže bude svými schopnostmi a znalostmi odpovídat svým vrstevníkům. Intenzivní fyzioterapie posílí Adámkovo tělo a následně mu chůze půjde lépe,“ dodal Zítek.

Vrozená vývojová vada mozku, ageneze corpus callosum (ACC), vzniká během těhotenství. Plodu se při ní nevyvine svazek nervových vláken, který propojuje obě mozkové hemisféry. „Dopředu nám nic nezjistili, ani genetické vyšetření. Přišlo se na to úplnou náhodou asi tři dny po porodu, kdy se namátkou dělalo sono hlavy. To už bylo jasné, že syn bude postižený, ale nevědělo se, v jakém rozsahu. To jsem se dozvěděla až v jeho čtvrtém měsíci, kdy už bylo možné provést magnetickou rezonanci,“ přiblížila Adamova matka.

Kromě ACC trápí Adámka také Dandy-Walker syndrom, který postihuje podle odhadů odborníků jednoho z 25 až 30 tisíc novorozenců. Syndrom nemá jasný vzor v dědičnosti a zvýšené riziko jeho vzniku mají pouze přímí příbuzní lidí, kteří jím už trpí. „Po porodu mi bylo řečeno, že z něj bude ležák a nebude ani mluvit,“ uvedla maminka Adama. Ten se ale oproti předpokladu lékařů raduje ze života stejně jako jeho vrstevníci. Lékaři nezastírají, že právě jeho matka má na jeho současném zdravotním stavu lví podíl. Neúnavně totiž se synem cvičí.

„Po šestinedělí jsme začali cvičit Vojtovu metodu, a tu jsme cvičili až do jeho jednoho roku. Potom jsme začali jezdit do lázní a následně cvičit Bobath koncept. V libereckém rehabilitačním centru Sarema cvičíme více než rok,“ popsala trnitou cestu, kterou s Adámkem ušla. Vzpomíná, jak dojatá byla, když začal chodit kolem nábytku. „Nebýt toho intenzivního cvičení dopadlo by to špatně. Ale je to vydřené, nemáme to zadarmo,“ dodala.

Díky tomu, že syn aktuálně cvičí pod dohledem zkušené fyzioterapeutky, cvičení ho baví a zároveň mu pomáhá s jeho soustředěním. „V kolektivu ostatních dětí je veselý, řekla bych až moc. Miluje traktory, hlavně když se může s dědou svézt. Rodiče mají farmu, takže je pořád mezi zvířátky a snaží se dědovi pomáhat, je to jeho parťák. Pořád o tom mluví. Dostal elektrické autíčko, takže si v něm jezdí kolem domu. Rád je venku, těžko ho udržet doma,“ vylíčila s úsměvem maminka.