„Samozřejmě se mi to nelíbí. Všechno se zdražuje a tohle je další zásah do rozpočtu. Kdybych neměl úspory stranou, musel bych se sakra ohánět,“ řekl Liberečan.

Sám se snaží omezit zbytečné výdaje. Při odchodu z domova vytahuje veškeré spotřebiče až na lednici ze zásuvek. Také vypíná přívod vody ve stoupačkách. „Snažím se ušetřit i na zábavě. Věnuji se turistice a rád si poslechnu audioknihy,“ doplnil.

Město Liberec nepřistoupilo ke zvýšení místního koeficientu, zůstal na hodnotě 2. „Vedení města zatím nechce zatěžovat lidi ani firmy dalšími zvýšenými výdaji,“ sdělil vedoucí odboru ekonomiky libereckého magistrátu Zbyněk Karban.

Přesto si lidé kvůli vládnímu balíčku připlatí. Kolik to bude přímo v Liberci? Platí velmi jednoduché pravidlo, čím větší byt nebo dům, tím větší zvýšení. Daň z nemovitosti je totiž závislá na rozloze. Zatímco minulý rok byla základní sazba 2 koruny za metr čtvereční, letos je to 3,50.

Za padesátimetrový byt v Liberci tak lidé zaplatí v letošním roce 1 495 korun, loni to bylo 854 korun. Daň z rodinného domu v Liberci s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 by dříve činila 2 391 korun, po konsolidačním balíčku se vyšplhala na 4 185 korun.

Jak si vypočítat daň z nemovitosti v Liberci? Modelový příklad pro byt 50 m2 v Liberci Byt 50 m2 v bytovém domě. Základ daně: 50 x 1,22 to je 61 m2 Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Liberec má koeficient 3,5) 3,5 = 12,25 Kč/m2 Daň = 61 x 12,25 = 747,25 Kč Doplnění o místní koeficient: Liberec má 2 747,25 x 2 = 1 494,5 Kč Celková daň po úpravě místním koeficientem: 1 495 Kč Byt 80 m2 v Liberci – 2 391 Kč

Rodinný dům v Liberci s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 - 4 185 Kč

„Na začátku jsem tomu úplně nerozuměla, volala jsem na finanční úřad, jak se mě změna dotkne, a zda pro to musím něco udělat. Naštěstí veškeré stavby využívám tak, jak jsou zapsány v katastru nemovitostí. Mám byt 3+1 a garsonku, předpokládám, že zvýšení nebude zrovna malé,“ podotkla padesátiletá Jana z Liberce.

Pokud si budou chtít majitelé domů nebo bytů zkontrolovat, zda jim finanční úřad daň správně vyměřil, je výpočet poměrně složitý a vstupuje do něj hned několik koeficientů, které je potřeba násobit. Kromě rozlohy bytu je potřeba počítat s koeficientem zohledňujícím velikost obce, inflačním koeficientem, koeficientem určeným samotnou obcí a koeficientem určeným podle toho, zda k bytu náleží, či nenáleží podíl na pozemku. Na konci článku máme modelový příklad, podle něhož si vaši daň můžete jednoduše spočítat – stačí zadat velikost vašeho bytu/domu.

V případě města pod Ještědem se tak musí vynásobit rozloha bytu, koeficient podle velikosti obce 3,5 (pro Liberec), koeficient 1,22 pro byty s podílem na pozemku (tedy třeba také byty v SVJ), základní sazba 3,50 koruny za metr čtvereční a místní koeficient, který je v případě Liberce 2.

Loni na podzim město plánovalo změnu vyhlášky o úpravě místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí z důvodu posílení městských příjmů. Navrhovaná úprava měla přinést zvýšený příjem zejména v lokalitách, kde došlo k nárůstu daně z nemovitých věcí, a to na posílení infrastruktury v těchto částech města.

„K rozhodnutí upravit tento koeficient jsme došli po dlouhé a velmi detailní diskusi v rámci vedení města a rozhodli pro jeho navýšení u konkrétních subjektů na základě jasně stanoveného klíče. A to mimo jiné proto, že jsme tuto daň více než 10 let nevalorizovali. Klidně přiznám, že to nebylo správné, protože nám takto uniklo kumulativně přibližně 200 milionů, které jsme mohli a měli investovat do rozvoje města,“ okomentoval tehdejší rozhodnutí liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK).

Podstata návrhu spočívala ve zvýšení místního koeficientu z 2 na 4 pro budovy pro podnikání v průmyslových zónách, v obchodních zónách a dále na celé řadě ploch po městě. Vybrané peníze plánovali investovat do infrastruktury, zejména silnic.

Nakonec z toho sešlo a jako důvod pro stažení koalice uvedla probíhající jednání o konsolidačním balíčku. Podle opozice se tak město připravilo o desítky milionů, a to především kvůli lpění primátora města na způsobu zvýšení daně, který mnozí považovali za diskriminační.

„Stažení návrhu na zvýšení daně z nemovitosti bylo nezodpovědné. Dosud není zřejmé, z čeho město nové investice zaplatí. Dělat investice na dluh je nejen nesprávné, ale díky vysokým úrokovým sazbám také drahé," zdůraznil opoziční zastupitel Jaromír Baxa (Liberec otevřený lidem).

Primátor uvedl, že stanoví pracovní skupinu, která připraví nový návrh vyhlášky. Ta bude platit od ledna roku 2025.

Podle Karbana je celkově dopad konsolidačního balíčku na rozpočet města neutrální. „Nicméně do budoucna to tak být nemusí, neboť jak ekonomika poroste, tak dopad sníženého koeficientu bude vyšší, tedy příjmy z daní budou více postiženy, zatímco koeficient daně z nemovitosti je fixní, takže tady se větší nárůst nedá očekávat. Pak by to možná byl důvod ke zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí,“ dodal.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

