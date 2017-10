Další pokus o regulaci hazardu v Liberci

Liberec - Ve čtvrtek zastupitelé rozhodnou, zda chtějí něco dělat s hazardem.

Už měsíc mohl být Liberec bez heren a výherních automatů. Od 30. září totiž měla začít platit vyhláška o nulové toleranci hazardu. Jenže neplatí. Co si zastupitelé vloni před Vánoci odhlasovali, to pak zase letos v červnu zrušili. Aktuálně tak fungují po Liberci kasina a herny neomezeně. S tím se ale nechce smířit radní Josef Šedlbauer, který do zastupitelstva chystá další návrh vyhlášky.

„Mělo by jít o kompromis, kdy by vyhláška na území města zakázala jen herny a výherní automaty, které představují největší zlo spojené s gamblerstvím a následně dalšími problémy, které jejich závislost na automatech vytváří,“ uvedl Šedlbauer.

Kasina s živou hrou by tak zůstala zachována. „Kasina nejsou tak nebezpečná, chodí tam jiná sorta lidí, navíc pro ně platí přísnější pravidla než pro herny. Když není vůle k nulové toleranci hazardu, tak ať zmizí hlavně hrací automaty, které přitahují především sociálně slabší, kteří tam pak prohrávají vše, co mají. Je řada lidí, které se nelíbí, že v Liberci není hazard regulovaný,“ řekl Pavel Eliáš, který se omezení hazardu v Liberci roky věnuje.

Návrh vyhlášky tak de facto kopíruje to, co předložil petiční výbor v sousedním Jablonci nad Nisou, kde si lidé prosadili, že o regulaci hazardu chtějí rozhodnout v referendu. Také tam zastupitelé nejprve odhlasovali vyhlášku o nulové toleranci hazardu, kterou po pár měsících zrušili, aniž by se začala v praxi uplatňovat. Stejně jako v Liberci.

„V případě Liberce by to znamenalo, že by zůstala dvě až čtyři kasina s živou hrou, protože to je tak trh, který je tu možné uživit. To znamená, že ruleta, poker, black jack a další živé hazardní hry by zůstaly zachovány. Zákaz by platil jen pro technické hry, tedy hrací automaty,“ sdělil Šedlbauer.

SKORO TISÍC AUTOMATŮ

V Liberci je aktuálně povoleno 958 hracích automatů. V přepočtu na obyvatele jde o podstatně vyšší podíl, než odpovídá ČR, a mnohonásobně vyšší než ve srovnatelně velkých evropských městech. Pro živou hru je zde vydáno momentálně 36 povolení, ve skutečnosti je živá hra ale provozována jen v pěti případech a to už dlouhodobě.

Jestli se ale podaří návrh nové vyhlášky schválit, není jasné. Zastánců regulace a deregulace hazardu je mezi zastupiteli půl na půl.