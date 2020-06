Celkem 36 mrtvých cyklistů, 36 zmařených životů, včetně jednoho dětského. Tragická bilance v ČR z loňského roku mohla být přitom podle odborníků mnohem nižší, kdyby všichni mrtví použili helmu. Na hlavě ji přitom nemělo 28 obětí.

„Až polovina dospělých a třetina dětí nepoužívá ochrannou přilbu,“ konstatuje Jan Polák z Týmu dopravní bezpečnosti. Na dodržování bezpečnostních pravidel a především důležitost ochranné přilby apeluje už desátým rokem. Kampaň zahájil tým v Libereckém kraji a postupně se rozšířila i do dalších regionů. Na fatální důsledky upozorňuje logo s fotografií mladého muže s jizvou na hlavě, krmeného dětskou lžičkou.

Senioři význam přilby podceňují

Nejvíce usmrcených cyklistů bylo starších 65 let. Devíti z nich bylo mezi 55 a 64 lety. „Zejména starší generace cyklistů není na přilby příliš zvyklá a mylně se domnívá, že při jízdě není důležitá. Stačí přitom banální překážka a následný pád z kola může mít vážné nebo tragické následky,“ upozorňuje Polák.

Přestože pro lidi starší 18 let je použití přilby dobrovolné, podle Poláka by ji měli mít na hlavě všichni cyklisté. A to nejen symbolicky „na frajera“, ale správně připevněnou. „Existuje i názor, že je to jejich věc a jejich zdraví, ale důsledky zasáhnou i jejich okolí a léčbu zaplatíme nakonec my všichni,“ zdůrazňuje Polák.

Podle odborníků by lidé měli přilbu také po nárazu vyměnit. Pokud je prasklá, což nemusí být na první pohled patrné, nedokáže náraz patřičně tlumit a hlavu před nárazem ochránit. Děti by se pak měly učit mít ji na hlavě automaticky odmalička, a to nejen na cyklostezkách, ale i při jízdě na dvorku nebo dětském hřišti.

Podle Poláka desetiletá práce Týmu dopravní bezpečnosti nese své ovoce, protože počet mrtvých cyklistů rok od roku klesá. I tak ale policie stále eviduje zmařené životy. Jen od začátku letošního roku už jich bylo na českých silnicích celkem 15. „Cyklisté spolu s chodci a motorkáři patří mezi nejzranitelnější skupinu,“ varuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. Její slova dokládá statistika. Kromě 36 obětí evidovala loni policie 309 těžce a 3 162 lehce zraněných cyklistů.

Mezi časté příčiny vážných kolizí podle ní patří nedodržování přednosti v jízdě, vysoká rychlost, střety s chodci, a to nejen na přechodech, ale i v horách, a často také alkohol. Ten podle policie zaviní až 30 procent všech nehod způsobených cyklisty. „Lidé na kole si často neuvědomují, že jsou účastníky silničního provozu a musí se řídit jeho pravidly,“ upozorňuje Pidrmanová.

Karamboly vyznavačů jedné stopy zaměstnávají také horskou službu. „Nejhorší jsou večerní návraty z hor, kombinace alkoholu s vysokou rychlostí, tam vyrážíme nejčastěji,“ popisuje náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín, podle kterého jsou až čtyři pětiny letních zásahů právě u zraněných cyklistů.

Ošklivé úrazy v důsledku velké rychlosti a nezvládnutí jízdy jsou podle Mašína také na koloběžkách nebo elektrokolech. Horská služba musí často zasahovat v těžkých horských úsecích, které nejsou dostupné autem. „Takový zásah může trvat až hodinu, což je u závažného úrazu opravdu hodně,“ apeluje na cyklisty Mašín.

Proč jezdit na kole s přilbou?

cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent

u smrtelného zranění snižuje riziko o 65 procent

němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na věk

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti