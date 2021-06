Přesto ale Horská služba každý rok ošetří 100 až 150 úrazů cyklistů. „Počet cyklistů v Jizerkách stále ještě každý rok roste. Před pár lety byly otevřeny areály singletracků na Nověměstsku a Hejnicku, kde se neustále zlepšuje infrastruktura a narůstá počet penzionů, a to láká více lidí na kole,“ řekl náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický.

Dodal, že letošní sezóna je kvůli studenějšímu počasí o něco opožděna. „První úraz cyklisty jsme evidovali minulý týden, kdy byl cyklista transportován vrtulníkem do nemocnice. Situace se ale lepší. Vidět dnes cyklistu bez helmy je spíše výjimka. Nicméně přilba je stále klíčovou součástí výbavy cyklisty,“ vysvětlil Savický v sobotu v Bedřichově, kde právě začínal projekt Na kole jen s přilbou.

Snahou kampaně je přesvědčit cyklisty, koloběžkáře i jezdce na jejich elektro verzích, aby se pohybovali podle zásad bezpečné jízdy a používali ochranné prvky. V roce 2020 se stalo v České republice 4 204 nehod s účastí cyklistů, při kterých zemřelo 40 z nich. „V Libereckém kraji jsme loni měli 165 dopravních nehod s účastí cyklistů, což byl oproti minulému roku nárůst o 42 nehod. Pozitivní na tom je to, že při nich nezemřel ani jeden člověk. Nicméně 9 z nich bylo zraněno těžce a 143 lehce,“ přiblížila statistiku v Libereckém kraji Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Dodala ještě, že téměř u třetiny případů hrál roli alkohol. „Stále platí nulová tolerance, neboť stejně jako u řidičů motorových vozidel alkohol snižuje vnímání a zpomaluje reakce a schopnost řídit. Problém také vidím u používání cyklistických přileb u osob starší generace. Ti to stále podceňují a nepovažují to za důležité,“ řekla Šrýtrová. Její tvrzení pak potvrzují i celorepublikové data, podle kterých bylo loni nejvíce usmrcených cyklistů právě v kategorii 65 až 74 let.

Riziko, které jízda bez helmy představuje, si uvědomuje i pětapadesátiletá Jiřina Válková z Liberce. „Bez helmy nevyjíždíme. Jak vidíte, máme ji všichni, my i děti. Pro ně je důležité, aby viděli, že ji na hlavě máme i my, když to chceme po nich,“ řekla Deníku. Podle ní jsou na sebe lidi na kole opatrnější. „Myslím, že každý z nás zná někoho, pro koho jízda bez helmy měla fatální následky. Můj kamarád takhle zemřel,“ uvedla Jiřina Válková.

Ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák potvrdil, že lidé dbají na svou bezpečnost. „Zatímco v roce 2011 nemělo nasazenou cyklistickou helmu při kolizi 73 procent lidí, v roce 2020 to bylo 58 procent. Hlava je přitom při pádu cyklisty nejohroženější částí těla. To základní, co můžeme udělat pro své zdraví, je právě ochranná přilba,“ vysvětlil Polák.

Myslet by na to měli i cyklisté, kteří vyjíždějí do hor, kde jsou trasy často náročnější a nebezpečnější. „Při jízdě v horách by cyklista měl vždy zvolit trasu s ohledem na jeho schopnosti. Nehod přibývá. Naši pomoc loni často potřebovali i jezdci na koloběžkách, takových nehod evidujeme 212, což je meziročně o 23 víc,“ informoval náčelník Horské služby ČR René Mašín.

Nárůst nehod může souviset také s pandemií koronaviru. Omezení sociálního kontaktu totiž mnoho lidí přiměla k tomu, aby na kole začali trávit více volného času. „Předpokládáme, že stejně jako vloni bude mnoho Čechů trávit dovolenou v tuzemsku, kde jsou pro cykloturistiku ideální podmínky. Proto budeme opět připomínat základní preventivní pravidla a upozorňovat na nejčastější chyby, kterých se cyklisté dopouštějí,“ vysvětlila Zuzana Pidrmanová z oddělení prevence Policejního prezídia ČR.

Projekt Na kole jen s přilbou se letos koná už pojedenácté a opět se k němu připojila i Policie ČR. Cyklohlídky, které v sobotu byly na Šámalově chatě v Bedřichově, aktivně oslovovaly cyklisty i pěší. „Ukazujeme jim, jak správně nasadit přilbu, jaká pravidla dodržovat, jak pečovat o jízdní kolo nebo jak být viditelný,“ řekla Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. V Bedřichově byl o jejich služby zájem. Lidé si od nich brali reflexní prvky na kolo i cyklomapy po různých oblastech v ČR, včetně Jizerských hor.

„Jak vidíte, helmy máme, ale reflexní prvky nám chybí. V noci moc nejezdíme, ale i tak je využijeme,“ děkovala za svítící válečky na kola čtyřčlenná rodina, která do Jizerek vyrazila na výlet.