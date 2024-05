Zdravotníci z celé republiky se sjeli na cvičení do Benešova, kde měli možnost si vyzkoušet zásahy v ne úplně běžných situacích. Liberečtí záchranáři se vrátili nadšení, chválili si zajímavě vybraná místa i úkoly, které na dostali. Patřila mezi ně třeba resuscitace novorozence, ošetření pacienta ve visu, nebo nová metoda mimotělního oběhu v terénu.

Cvičení Putovní 155 v Benešově. | Video: Zdeněk Kellner

Každoroční nesoutěžní cvičení s názvem Putovní 155 se letos konalo v polovině května v Benešově. Setkávají se na něm posádky zdravotnických záchranných služeb z celé republiky a nechyběla ani ta liberecká. Jaké úkoly posádky plnily? Například porod koncem pánevním s následnou resuscitací novorozence, ošetřování pacienta s traumatem z visu, resuscitaci na atletickém stadionu a zcela novou metodu připojení na mimotělní oběh v terénu, řešení cévní mozkové příhody v nepřístupném terénu nebo zásah při hromadném postižení osob po útoku aktivního střelce.

Záchranáři cvičili třeba i na skále

Liberečtí záchranáři se ze cvičení vrátili nadšení. "Dostali jsem se na zajímavá místa, která bychom možná jindy nenavštívili. Úkoly byly zajímavé a v dobře vybraných lokalitách. Děkujeme pořadatelům za perfektní přípravu," napsali v příspěvku na facebooku.

Vyzkoušeli si například brýle pro noční vidění v jednom z krytů v Benešově, ve Vojenském technickém muzeu Lašany zase pracovali v realistickém prostředí tam instalované Ostravko-Opavské operace z druhé světové války. Společně s hasiči byla místem cvičení také skála – opuštěný lom v Měsíčním údolí u Poříčí nad Sázavou. K nejobtížnějším částem cvičení pak patřil rychlý výšlap se záchranářským vybavením na rozhlednu Špulku a následná resuscitace pacienta po kolapsu.

Poprvé na cvičení testovali jednotné třídění pacientů

Historicky poprvé se cvičení Putovní 155 konalo v režii Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Středočeského kraje. Stěžejním místem bylo seřadiště v bývalých Táborských kasárnách v Benešově. „Jde o metodické cvičení zdravotnických záchranných služeb České republiky. Z každého kraje se zúčastňuje jedna posádka,“ uvedla mluvčí ZZS Monika Nováková s tím, že posádky procházely i cvičením na hromadné postižení osob (HPO), během kterého se vůbec poprvé testovaly návrh nových třídících a identifikačních karet (TIK), které jsou předschválené Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Každá záchranka má tyto karty, které rozdělují pacienty do několika kategorií a určují prioritu odsunu trochu odlišné. Už řadu let probíhá snaha o jejich sjednocení. V případě pozitivních výsledků by pak mohly být oficiálně tyto postupy schváleny pro celou republiku.

„Druhý den, tedy ve středu 15. května, čekalo na všechny posádky devět denních etap po celém Benešovsku, přičemž konkrétní lokace a úkoly zůstávali až do oznámení z mobilního operačního střediska ZZS tajné,“ uvedla mluvčí.

„Je mi velkou ctí, že se organizování P155 letos ujala naše záchranka. Díky všem, kteří se na tom podíleli a chtěl bych ještě připomenout, že se všech zdravotníků nesmírně vážím a věřím, že cvičení bylo pro všechny zúčastněné přínosem,“ dodal náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Účastníky na závěr čekal společenský večer, kterého se zúčastnili i významní hosté včetně zástupců vedení kraje, záchranné služby, policie nebo hasičů.

