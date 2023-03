Na silnici I/35 na prvním rekonstruovaném mostě v Liberci ve směru od Prahy už třetím dnem probíhá osazování 18 metrů dlouhých nosníků. Během jednoho dne se podařilo osadit jedno pole mostu 14 nosníky o celkové hmotnosti 168 tun.

V Liberci na silnici I/35 na prvním mostě ve směru od Prahy zahájili dělníci montáž 18 metrů dlouhých nosníků za pomoci čtyřicetitunového jeřábu. | Video: ŘSD Liberecký kraj

Během středy 15. března byla dokončena montáž nosníků přesně v polovině mostu za pomoci čtyřicetitunového jeřábu. „Další jejich montáž plánujeme na přelom dubna a května a poslední tři pole v červnu, kdy bude most o délce 238 metrů kompletně osazen,“ nastínila plány mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová.

Na druhém mostě nyní probíhá vázání armatury základů pod římsy a realizace lešení u druhé části armovaného svahu. Po celou dobu stavby je doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Turnov v režimu 2+1. V současné době je kvůli montáži nosníků uzavřena Doubská ulice, a to do 17. března do 17 hodin. „Rekonstrukci mostů plánujeme dokončit v říjnu tohoto roku,“ dodala Zikešová.

Celková hodnota obou rekonstrukcí se vyšplhala na 377 milionů korun.