Týden plný umění, hudby a zábavy nabídne druhý ročník sklářského festivalu Crystal Valley Week. V Liberci se ukáže síla sklářského a bižuterního řemesla

Sedm zajímavých výstav, Vánoční dům v létě, jízdy Křišťálovou tramvají městem zdarma, loutka skláře v nadživotní velikosti či módní přehlídka v tramvajovém depu představují zlomek lákadel Týdne Křišťálového údolí, který vypukne v pondělí 28. srpna v městě pod Ještědem.

Na jednom místě představí značku, která prezentuje historii a současnost sklářské, bižuterní a šperkařské tvorby všech koutů Libereckého kraje. „Sklo v mnoha podobách potkají obyvatelé kraje a čeští i zahraniční turisté v posledním srpnovém týdnu doslova na každém kroku, a to i na velmi nečekaných místech. Zatímco loni zkrášlili sklenění plameňáci libereckou zoo, letos láká festival do nejstarší botanické zahrady v Česku. Křehké sklo s florálními motivy uvidí její návštěvníci instalované přímo mezi vzácnými rostlinami“, sdělil za pořadatele David Pastva s tím, že rozpočet festivalu se vyšplhal na necelé tři miliony korun.

Skleněný drak chrlící oheň zve do Křišťálového údolí

Letní sklářský festival umožní zájemcům pracovat se žhnoucí sklovinou spolu se sklářskými umělci přímo v ulicích města. Součástí je bohatý doprovodný program. Poslední srpnový den se liberecké náměstí promění na Křišťálový trh, kde nebudou chybět ani kreativní dílny pro děti i dospělé a ukázky výroby.

Krajská vědecká knihovna bude zase hostit dvoudenní prodejní výstavu šperků a bižuterie. V obnoveném Liebiegově paláci si připravili komentované prohlídky s důrazem na jeho historické křišťálové lustry. „Věřím, že jsme v loňském roce založili novou tradici sklářského festivalu. Podruhé nabídneme místním i návštěvníkům napříč městem jak sklářské instalace a výstavy, tak například možnost koupit si sklo, šperky a skleněnou bižuterii od místních výrobců. Svátek skla se uskuteční i na netradičních a překvapivých místech. O to větší zážitek návštěvníky čeká,“ podotkla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Týden Křišťálového údolí zahájí vernisáž výstavy NAHUTI v běžně nepřístupné novorokové kavárně Pošta, kde se představí pět sklářských rodů. Půjde o sklářské mistry Petra Kuchtu, Miroslava Liederhause, Petra Novotného, Jiřího Pačinka a Martina Štefánka. „Inspiroval jsem se seriálem Synové a dcery Jakuba skláře,“ svěřil se umělecký manažer kunratické sklárny Pačinek Glass David Sobotka. „Všichni v Křišťálovém údolí máme společný zájem, a tím je české sklo. To nemůže žít jen z podstaty, že vždy bylo slavné. Je sice fajn si to říkat, ale nikdo nechceme, aby to skončilo,“ zdůraznil.

Pačinkův „koncert“ u pece uhranul filmaře. Křišťálové skulptury září na Netflixu

Sklo v kavárně doplní další multimediální expozice věnovaná sklářské tvorbě pro film Na nože: Glass Onion. „Další nezvyklé a tentokrát i běžně nepřístupné místo, které bude v Liberci patřit sklu a módě, je tramvajové depo městského dopravního podniku. Přímo mezi tramvajemi můžou lidé na módním mole obdivovat tvorbu přední české návrhářky Liběny Rochové, která představí svou kolekci Inside 23,“ dodal Pastva.

Na týden se obchod Decor by Glassor promění ve Vánoční dům a přiláká zákazníky na zvuk koled a vůni svařáku. Skleněné vánoční ozdoby si budou moci zájemci nejen koupit, ale také sami vyrobit. Uvnitř se prodejna rozzáří vánočními ozdobami různých barev, motivů i tvarů, které firma Glassor Decorations sama navrhuje a vyrábí. „Věřím, že i v letošním létě přineseme tématem Vánoc i samotnou nabídkou ozdob a dekorací sváteční osvěžení,“ svěřila se manažerka obchodu Klára Jandorová.

Zvenku bude Vánoční dům zdobit nová světelná instalace, která vznikla v rámci projektu Světlo pro Vánoční dům. Unikátní světelná projekce tvořená z jemných krystalů na zlatém drátku, od nichž se odráží decentně problikávající světlo, zůstane na exteriéru domu z 19. století na Sokolovském náměstí v Liberci, kde prodejna Decor by Glassor sídlí, natrvalo. „Dlouhodobě hledáme cesty, jak přiblížit výrobu vánočních ozdob lidem. Výroba na Liberecku a Jablonecku je velmi pestrá a s dlouhou tradicí, málokdy je ale možné navštívit přímo výrobce. Takže když jsme loni plánovali aktivity během Crystal Valley Weeku, oslovili jsme Decor by Glassor a Vánoční dům se stal jednou ze stěžejních zastávek,“ doplnil Pastva.

Firma Glassor Decorations udržuje tradici výroby skleněných ozdob v Čechách. Vedle tradičních motivů představuje i nové, moderní kolekce a probouzí tak zájem i u mladých. V kolekci Retro poznají starší ročníky ozdoby, které jako děti vídaly na vánočním stromečku. Zlatobílé ozdoby kolekce Zlatý příběh nebo moderní kolekce Jmelí & Cesmína naopak ukazují, že i tradiční řemeslo je možné skloubit se současnými trendy.

Od dubna letošního roku navíc lákal na festival velkoformátový obraz na fasádě zhruba patnáctimetrového domu Preciosy ve Františkovské ulici v Liberci. Skleněný drak se stal jedním z jeho symbolů a tvůrci na něj spotřebovali přibližně 120 půllitrových barevných sprejů. Bájné zvíře chrlí oheň, kterým si samo taví třpytivý ocas, a tím říká, že sklo je věčné. „Sklo je naší minulostí, přítomností i budoucností. Vybrali jsme motiv, který je parafrází starodávného symbolu uroboros, nekonečnosti. Jedná se o motiv draka, který taví sám sobě ocas. Sklo, když se rozbije, tak se dá roztavit a znovu použít. To je jádro celého motivu,“ osvětlil motiv Jiří Hořavka z libereckého studia _Stroy.

FOTO, VIDEO: Hotovo! Skleněný drak chrlící oheň zve do Křišťálového údolí

Křišťálové údolí (Crystal Valley) je oblast světově jedinečné koncentrace a pestrosti sklářské, bižuterní, kamenářské a šperkařské tvorby a výroby. Crystal Valley je založeno na dokonalém tradičním řemesle a umu místních lidí, které představuje veřejnosti. Značku Křišťálového údolí prezentuje Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje jako zásadní lákadlo pro místní i turisty z Česka a zahraničí. Liberecký kraj je oblíbenou turistickou oblastí, každoročně do něj proto míří tisíce návštěvníků za přírodou a sportem, má ale především unikátní postavení právě ve světě uměleckého skla, bižuterie a šperku. Napříč Libereckým krajem je totiž více než 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol, ti všichni by měli být oblíbeným turistickým cílem. Snahou je podporovat tradiční tvůrce, ale také ukázat jejich práci návštěvníkům v jiném úhlu pohledu, z co největší blízkosti, takříkajíc na dosah ruky.