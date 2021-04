Zuzana prodělala koronavirus, který měl těžší průběh. „Nemohla jsem se donadechnout, byla jsem unavená a po prodělání nemoci se mi stále špatně dýchalo. Například jsem vyšla dvě patra a musela jsem počkat. Dělaly se mi mdloby, měla jsem bolest na plicích a nemohla jsem popadnout dech,“ popsala své problémy Zuzana, pro kterou bylo stejně jako pro řadu jiných lidí překvapením, s jakou razancí koronavirus udeřil.

„Po konzultaci s mou obvodní lékařkou mi byl předepsán inhalátor, který používají astmatici. To mi v začátcích pomohlo s tou největší bolestí,“ uvedla Zuzana. Dodala, že nepatřila k jedincům se slabší imunitou. „Naopak. Jsem člověk, který nepije alkohol, nekouří a předtím jsem pravidelně sportovala. Nevím, proč to na mě mělo takové dopady. Když se podívám na své vrstevníky, tak měli rýmu, kašel a po pár dnech bylo po všem,“ podivila se Zuzana, které následně lékařka na plicním oddělení předepsala plicní rehabilitace. Ty jsou hrazené zdravotní pojišťovnou a lidem je může předepsat i jejich praktický lékař. V Liberci ale službu zatím využívá jen pár jedinců.

Podle fyzioterapeutky Terezy Valíkové může být důvodem malá informovanost. „Lidé jsou zvyklí, že rehabilitace většinou řeší nějaký pohybový problém. Dechové rehabilitace jsou známé pouze v úzkém kruhu lidí. Kdo neměl nikdy problém s dýcháním, neví, že se může obrátit na lékaře a získat pomoc,“ řekla Deníku Valíková.

Lékař nejprve předepíše pacientovi první lekci, během které proběhne kineziologický rozbor. Fyzioterapeut zhodnotí dechové stereotypy pacienta, vyšetří si ho a rozhodne, na čem s ním bude pracovat. U lehčích případů je to 5 lekcí po 25 minutách, u těžších případů, kdy pacient prodělal i hospitalizaci v nemocnici, jich je 10.

Frekvence bývá jedna lekce v týdnu. Doporučuje se také trénovat doma se speciálními pomůckami, které posilují nádech a výdech. Pojišťovny však hradí jen některé. „Nejprve se mě ptali, jestli sportuji, pak mi vyšetřili záda a hrudník. Následně jsem se během 10 sezení po půl hodinách naučila správně dýchat. Dělali jsme dechová cvičení, která pomáhají dýchání obnovit k lepšímu,“ svěřila se pacientka Zuzana.

Po covidu mají potíže

Podle Valíkové ze Saremy jsou lidé, kteří prodělali covid, specifickou skupinou pacientů. „Jsou to například mladší ročníky, dokonce aktivní sportovci. A překvapující je, že i tihle mladí lidé k nám přicházejí s omezenou kapacitou plic. Člověk, který celý život sportuje, má najednou po koronaviru problém. Většinou nejprve nemají pocit, že by je prodělaný covid nějak dechově omezoval, ale najednou zjistí, že když si jdou zaběhat, neuběhnou tolik, co dřív,“ uvedla fyzioterapeutka.

Pacienty, kteří odbornou pomoc vyhledají, pak učí správné dechové stereotypy. „Pacient přijde s tím, že se mu špatně dýchá. Já třeba zjistím, že dýchá nahoru a zvedá přitom ramena, což je fyzicky náročné a může vznikat bolestivost. Naučím ho tedy, jak dýchat do břicha. Často jsou pacienti zahleněni a neumí správně odkašlat, to znamená, že ten hlen nedostanou ven. I to s nimi trénuji, právě třeba s různými pomůckami, které je to naučí,“ popsala některá dechová rehabilitační cvičení Tereza Valíková.