Nová situace zasáhla i sedmadvacetiletou Alenu Novotnou z Turnova a jejího partnera, který žije v Lysé nad Labem. Vystudovaná architektka a vyučená dámská krejčová je zvyklá střídat pobyt po pár dnech podle potřeby práce.

Zatímco u partnera může pracovat pouze v digitálním světě prostřednictvím notebooku, doma u rodičů se věnuje šití a přípravě dílny. „Nakonec jsem zvolila praktičnost a zůstala v Turnově u rodičů, kde mohu udělat větší kus práce. Navíc u partnera v domě se objevila nákaza koronavirem, to také přispělo k našemu rozhodnutí,“ vysvětlila Alena Novotná, která je s partnerem spolu více než rok.

Díky dlouhotrvajícímu stavu má pocit, že jí stát zasahuje do sféry osobního života, do které mu to nepřísluší. Vadí jí také neustálá zmatečnost a nerespektování pravidel politickou reprezentací. „Omezovat lidi v tom, kam se mohou jít proběhnout nebo projít, je už fakt přes čáru. Jediné, co by dávalo smysl, je zavření všeho na dva týdny, a to bez výjimek. Pokud zůstanou otevřené fabriky, situace se podle mě nezlepší,“ podotkla.

Oba partneři jsou zvyklí spolu sdílet prostor, užívat si vzájemné blízkosti, večer si povídat a ulehnout spolu do postele. To se podle ní žádným jiným způsobem nahradit nedá. Sama přiznala, že pokud delší dobu spí v posteli sama, má pak problém se vyspat vedle přítele. „Navíc delší odloučení nevnímám jako dobrou věc. Mám s tím špatnou zkušenost i z předchozího vztahu, kdy bývalý přítel pracoval na 2-3 týdenní turnusy v zahraničí,“ svěřila se Alena s tím, že žádné pozitivum na vzniklé situaci nevidí.

Dlouhotrvající karanténa a omezení jí poměrně změnila život. Ztratila kontakt se spoustou přátel. Bývala velmi společenská, organizovala různé akce s přáteli, společně navštěvovali řadu kulturních akcích. Polevila i v údržbě svého zevnějšku, kadeřnictví stihla navštívit před rokem. „Myslím, že jsem už úplně ztratila důvěru v politiku a řízení naší země. Člověk si pokaždé, když vyleze na povrch nějaké jejich svinstvo, řekne, že to snad není možné, aby to bylo ještě horší. A oni stejně ještě víc a víc přilévají, i když už číše přetekla,“ netajila své rozhořčení mladá žena.



Snaží se být neustále v pohybu. Dokončuje rozpracované oděvy, vyklízí pokoj pro krejčovskou a pletařskou dílnu. V neposlední řadě renovuje podstavce pletacích strojů, nyní je ve fázi nátěru. Absolvovala on-line kurz fashion designu a webdevelopment. Nyní se chystá na tvorbu webových stránek. Občas s rodinou vyrazí na výlet, aby si vyčistila hlavu kvůli kreativnímu myšlení. „Teď se kvůli opatřením člověk nikam do přírody pořádně nedostane, jenom v rámci obce. To místo vyčištění hlavy spíše zešílím, když budu chodit pořád stejnou trasu kolem domu,“ uzavřela vyprávění Alena Novotná.