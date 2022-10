Liberecká nemocnice opět zřídila covidové oddělení, zájem lidí o očkování roste

Až půjdete do nemocnice k lékaři, nebo navštívit svoji babičku do domova pro seniory, nezapomeňte přibalit do kapsy roušku nebo respirátor. Se zvyšujícím se počtem lidí nemocných covidem začínají opět platit některá opatření. Liberecká nemocnice v souvislosti s tím také opět zřídila i covidové oddělení, kde leží nemocní pacienti.

Covidové oddělení. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

„K pondělku 3. října máme hospitalizovaných v nemocnici celkem 58 pacientů s covidem. Třináct z nich je hospitalizováno na infekčním kožním oddělení, ostatní jsou rozptýleni na dalších odděleních, protože u nich převažují jiné diagnózy,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. Ještě v pátek přitom měli v nemocnici hospitalizovaných 69 nemocných covidem, přes víkend byli někteří propuštěni do domácí léčby. „Apelujeme na lidi, kteří míří do nemocnice za vyšetřením, nebo k lékaři, ale i třeba na návštěvu, aby měli roušku nebo respirátor. Především ve vlastním zájmu. Náš personál již roušky běžně při práci používá,“ popsal Řičář. Podle něj aktuálně počty nemocných kolísají a zatím nejsou nijak dramatické, prevence je však na místě. Rozhoduje každý sám Doporučení, avšak ne nařízení, platí také v organizacích sociálních služeb v celém Libereckém kraji. „Doporučujeme ředitelům sociálních služeb, tedy různých sociálních organizací či domovů důchodců, aby opatření na ochranu klientů i návštěvníků zavedli. Jaká ale budou, to si rozhoduje každý z ředitelů sám podle aktuální situace v konkrétním zařízení,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa. Nicméně už nyní platí například pro návštěvy v domovech pro seniory zvláštní opatření, kdy jsou vždy izolované, pokud možno mimo větší skupiny. „Sem tam se onemocnění covidem v našich zařízeních objeví, ale je to v jednotkách a zvládá se to,“ doplnil Tulpa s tím, že naočkovanost klientů i zaměstnanců je přibližně 85 až 90 procent. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR v minulém týdnu onemocnělo covidem–19 v Libereckém kraji celkem 648 lidí, v předminulém bylo evidováno 629 nových onemocnění. Kolik lidí je ovšem pozitivních na covid a nezajdou k lékaři, není možné zjistit. Lidé s lehčí formou totiž často nemoc takzvaně vyleží doma. Takový je případ i Lenky z Liberce. Cestující v Liberci štvou přecpané tramvaje. Dopravní podnik situaci prověřuje „Začalo to klasickým nachlazením, rýmou, kašlem. Ale bylo tak nějak jiné, tak jsem si udělala test na covid a byl pozitivní. Ještě jsem ho v dalších dvou dnech zopakovala a stále byl pozitivní. Protože mi ale nebylo nijak hrozně, zůstala jsem doma,“ přiblížila mladá žena. Obavy ze závažnějšího zhoršení zdravotního stavu prý neměla. „Jsem očkovaná, už jsem covid dříve měla a taky v lehčí formě, proto mi přišlo zbytečné chodit k lékaři. Při zhoršení stavu bych za ním samozřejmě šla,“ doplnila Lenka. Čtvrtá dávka vakcíny Lidé se mohou nechat proti covidu-19 naočkovat čtvrtou dávkou vakcíny, opět je třeba se na některá místa předem zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který spustil stát v polovině srpna. V Liberci to platí pro Očkovací centrum Liberec na Husově ulici. Bez rezervace a předchozí registrace je možné se nechat naočkovat v EUC Klinice v Klášterní ulici. „Za uplynulý týden jsme zaznamenali desetiprocentní nárůst zájmu o očkování, a to je třeba vzít v potaz, že jeden z dnů byl svátek. Takže lze říci, že neklesáme, ale rosteme,“ dodal aktuální informaci krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

