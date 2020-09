Odběrová místa na Liberecku

Krajská nemocnice Liberec

Stacionární odběrové místo (Husova ulice, za budovou K – infekční, kožní odd. – vjezd autem není umožněn).

Kdy? Každý všední den od 8 do 12 hodin

Za kolik? 2 256 Kč

Jaká je čekací doba? Do 48 hodin

Nově se odebírají vzorky od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin. S prodloužením provozu se změnila také organizace odběrů. Od 7.30 do 8 hodin mohou do Stacionárního odběrového místa dorazit zaměstnanci KNL, od 8 do 10 hodin se testují pacienti doporučení krajskou hygienou a od 10 do 13 hodin pacienti, kterým odběr doporučil praktický lékař.

„Pro samoplátce platí stále stejný režim. Zájemce se musí objednat přes formulář na webu nemocnice, kde najde také volné časy. Každých 10 minut zvládneme odebrat vzorek dvěma osobám,“ vysvětlil mluvčí KNL Václav Řičář. Zároveň upozornil, že objednací čas je orientační a s ohledem na aktuální situaci na odběrovém místě může dojít k časovým prodlevám.

„Termín je určen pro objednávku 1 osoby. Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslaný doklad o zaplacení, certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu,“ dodal mluvčí nemocnice. Výsledky bývají vyhodnoceny do 48 hodin.

Cena testu pro samoplátce je 2 256 korun. Částku tvoří cena za odběr (1 756 Kč) a administrativní zpracování a doklady s potvrzením, za které zaplatí lidé dalších 500 korun. Zaplatit za odběr jde pouze bezhotovostně – platebním převodem nebo platební kartou. Platba v hotovosti není z epidemiologických důvodů možná, nemocnice ji proto neakceptuje. V případě zrušení termínu odběru je účtován poplatek ve výši 500 korun.

Původně byla cena PCR testu v regionu 2 800 korun. Ministerstvo zdravotnictví poté tuto částku snížilo na 1 756 korun. To ale podle náměstka hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysla Sobotky zvýšilo zdravotnickým zařízením v kraji náklady spojené s testováním. Kraj se proto rozhodl, že nemocnicím rozdílovou sumu dorovná z vlastního rozpočtu. Celkem půjde o 837 tisíc korun.

„Pro nemocnice znamená finanční dar na dorovnání rozdílu mezi cenami PCR testů jistotu, že jim jejich ztráty někdo uhradí. Tímto pomyslným garantem by měl být Liberecký kraj. Nebýt poněkud chaotického rozhodování Ministerstva zdravotnictví ohledně stanovení ceny za PCR testy, nemuseli bychom se touto otázkou nyní vůbec zabývat,“ poznamenal Sobotka.



Koronavirus v okrese Liberec

Počet aktuálně nemocných: 129

Počet nakažených celkem od března 2020: 361

Počet úmrtí: 2

Počet vyléčených: 218

Podle hejtmana Martina Půty kraj plní slib, který od něj nemocnice dostaly. „Slíbili jsme, že je nenecháme platit ztrátu způsobenou cenovým rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Na naše upozornění na rozdíl mezi náklady a regulovanou cenou opakovaně reagoval pan ministr Vojtěch tak, že tento rozdíl je pokryt v úhradové vyhlášce. S tím nesouhlasí nemocnice ani my jako vedení kraje. Ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ dodal Půta.

Podle dat, které poskytli ředitelé čtyř páteřních nemocnic v kraji, je jejich ztráta za období od 14. května do 30. června 2020 837 288 korun. V Liberci za tuto dobu otestovali 344 samoplátců, v České Lípě 95, v Jablonci nad Nisou 293 a v Jilemnici se nechalo za vlastní peníze otestovat celkem 70 lidí.

V Libereckém kraji není žádná soukromá laboratoř, kde by se mohli nechat lidé otestovat na koronavirus. „Žádná se nepřihlásila,“ vysvětlil Sobotka a dodal, že stále fungují dvě mobilní odběrové jednotky, které zajišťují odběry mimo zázemí nemocnic.