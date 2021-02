„V tuto chvíli máme v Libereckém kraji volná už jen tři, možná čtyři intenzivní lůžka,“ řekl v pondělí odpoledne hejtman Martin Půta. Pro necovidové pacienty ale ještě nějaká lůžka intenzivní péče zůstávají, lidé se nemusí bát, že by jim nemocnice odmítly pomoci.

V sobotu 20. února bylo v nemocnicích Libereckého kraje hospitalizováno celkem 300 pacientů s covid-19. Bez příznaků šest, v lehkém stavu 92, ve středně těžkém stavu 127, v těžkém stavu 75. Špitály dělají, co mohou. V tomto týdnu například navýší kapacity umístěním dalších přístrojů pro vysokodávkovaný kyslík. „Pokud by to nestačilo, uvažujeme o požádání pomoci nemocnice v Německu. To je ale až ta poslední možnost,“ doplnil Půta.

Nejsložitější situace panuje v jilemnické nemocnici. Už před několika dny tam navýšili počty lůžek pro covidové pacienty na 61, přesto měli zanedlouho další tři pacienty navíc. „Připravujeme další jednotky, ze státních hmotných rezerv jsme dostali asi dvacet přístrojů. Teď zaškolujeme personál,“ přiblížil ředitel MMN Jiří Kalenský.

Podobný stav je v Krajské nemocnici Liberec (KNL). „Stav je setrvale špatný,“ přiblížil mluvčí KNL Václav Řičář. Tady byla v sobotu dosažena plná kapacita 50 covid intenzivních lůžek.

Plnou kapacitu obsazenosti lůžek na standardních covid jednotkách i na JIP hlásí i nemocnice v České Lípě. „Pacienty však zatím nikam převážet nemusíme. Pakliže by se situace zhoršila, kontaktovali bychom koordinátora, s nímž by následně bylo možné sjednat počet a umístění převážených osob,“ přiblížila mluvčí nemocnice Andrea Beranová.

Složitá situace se promítá i na náladě personálu. „Nálada je mezi zaměstnanci dlouhodobě neuspokojivá. Může za to četnost směn, marnost při snaze o záchranu některých osob v kritickém stavu a frustrace z celé pandemické situace trvající už téměř rok,“ popsala Beranová.

Lehce se zlepšila situace v Nemocnici Jablonec. V pondělí bylo v nemocnici 64 pacientů s covid-19, z toho 11 na lůžkách intenzivní péče. Podle dat epidemiologů je zatím nejméně zasažen okres Česká Lípa – eviduje 523 nemocných na sto tisíc obyvatel, následuje Liberec (649) a Jablonec (713). Nejhorší situace panuje na Semilsku, kde to je 918 nemocných na sto tisíc obyvatel.

Situace by se měla zlepšit po masivním proočkování populace. V pondělí se otevřela pětice velkokapacitních vakcinačních center v kraji. Registrovaní zájemci, kteří už mají termín očkování, dostanou vakcínu v budově D Krajského úřadu Libereckého kraje, v Jablonci nad Nisou v městské sportovní hale, v České Lípě v kulturním domě Crystal a v Jilemnici a Semilech v tamních nemocnicích. „Zájem o očkování je velký. Záležet ale samozřejmě bude na dodávkách vakcín, jejichž množství se má během března zvyšovat,“ uvedl hejtman. Prozatím v Libereckém kraji naočkovali 15 600 dávek vakcíny a 5929 lidí už dostalo i druhou dávku. „Až bude vakcín více, můžeme otevřít další očkovací centra, a to v Turnově, Frýdlantu nebo Tanvaldu,“ dodal radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Vedení kraje apeluje na seniory ve věkové hranici 80+, aby se dále hlásili do registru očkování. „Aktuálně máme v systému ještě několik set volných míst, nově registrovaní by měli dostat termín na očkování ještě v tomto nebo nejpozději příštím týdnu,“ sdělil hejtman.

Od 1. března se začnou registrovat lidé v kategorii 70+ a také učitelé, takže se dá čekat, že volných míst po tomto termínu už zdaleka nebude takové množství. Bližší informace se lze dozvědět na webu ockovani.kraj-lbc.cz. I nadále funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin krajská informační a registrační linka 800 880 066. Na ní se od 1. března mohou zájemci starší 70 let prostřednictvím operátorek registrovat do Centrálního rezervačního systému.