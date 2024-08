Historie Velkých Otaku Srazů (VOS) se datuje do roku 2014, kdy se jednalo o malé sešlosti lidí v Praze se stejnou zálibou. Postupně se přidávalo stále více účastníků a před rokem a půl se proměnilo vedení, které si vytyčilo nový cíl. Rozhodli se upravit fungování VOS tak, aby lidem nabídli bezpečné místo, kde si mohou najít přátele se stejnými zájmy. Do čela se dostal Martin Tretter, který si této šance váží a cení si toho, že může pro komunitu vytvářet a zlepšovat bezpečný prostor.

Velký Otaku Sraz v Liberci. | Video: Jiří Louda

„Je potřeba si ale uvědomit, že kromě mé maličkosti je ve VOS spoustu dalších úžasných lidí bez, kterých by to nemohlo fungovat, jako jsou organizátoři, medici, security, ale i lidé, co vymýšlí samotný program nebo řeší dopravu na místo srazu. Jen díky tomu, že věnují této aktivitě svůj čas a energii, může samotné VOS existovat pro spoustu dalších příznivců japonské kultury,“ zdůraznil Tretter s tím, že jeho samotného uchvátilo dědictví Japonska, ať už se jedná o architekturu, umění, hudbu či historii. „A také mám v oblibě anime a mangu, které nikdo jiný nedokáže konkurovat,“ dodal.