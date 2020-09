Zdroj: DeníkNa tom se při společném setkání lídrů stran a hnutí, kteří se chystají utkat o křeslo hejtmana, shodli všichni. Hejtman sklízí ovoce za posledních osm let, kdy podle svých slov kraj začal politiku odpovědného hospodaření. Za snížení dluhu se pochválila radní pro ekonomiku Jitka Volfová. Stejně jako za podporu výstavby Centra urgentní medicíny (CUM).

Úvěrování stavby CUM i snižování zadluženosti kraje z minulých let a předchozích vlád ocenil i lídr Pirátů Zbyněk Miklík. Ohodnotil i přístup kraje v době první vlny koronaviru, kdy se zde začaly vyrábět nedostatkové roušky. Za minus považuje stále nedokončenou opravu krajských silnic, například na Jablonecku, a také malý tlak na stát ve věci rychlostní železnice.

Rychle zvládl krize

Stabilitu ve vedení kraje ocenil jako hlavní plus Dan Ramzer (ODS): „Jsem rád, že se podařilo sestavit funkční koalici a prosadit řadu věcí jako například uvolnění 10 milionů korun na předfinancování neziskovek na sociální péči,“ zhodnotil způsob, jakým si kraj poradil v době, kdy vláda navýšila výdaje v sociálních službách, potřebné finance však vázly.

„Nejen za vyrovnaný rozpočet, ale i rychlé zvládnutí krize, ať už šlo o povodně či o covid,“ pochválil vedení kraje Josef Jadrný (ČSSD). Nelíbí se mu naopak, že se u některých projektů, jako třeba právě u CUM, posunují termíny. Dlužno dodat, že vina leží z velké částí na minulém vedení Liberce, které slíbilo financovat parkovací dům a způsobilo tak projektu nemalé potíže v projektové přípravě i financování. Jadrný kraj kritizoval také za průběh dopravní obslužnosti a dopravu vůbec. Problémy s dopravci vznikly přitom z velké části právě v době, kdy byla v čele kraje ČSSD.

Rozjezd krajského Centra urgentní medicíny ocenil i Jiří Klápště (Společně pro LK). „Jde o projekt, který zaslouží velkou podporu a zatím leží jen na bedrech kraje. Je třeba, aby se na něm začal podílet i stát, protože slouží pro celý region,“ řekl. Naopak kritizoval pomalou adaptaci kraje na změnu klimatu, která přichází velmi rychle.

Pohotová reakce

Viditelný posun v několik desítek let plánovaném urgentu krajské nemocnice pochválil i František Pešek(KSČM). „Podařil se rozjet projekt krajské nemocnice. Hodně se udělalo i na silnicích, ale neudělalo se tolik, kolik mohlo. Vázla projektová příprava a pak se to, co bylo na papíře, míjelo se skutečnou realizací,“ podotkl.

Krajské zdravotnictví ocenil i Jindřich Felcman (Pro krajinu). „Velmi dobrým počinem je nákup frýdlantské nemocnice od soukromé firmy. Město nejednalo pohotově, zato kraj zareagoval rychle. To je dobrý počin,“ zhodnotil. Zdůraznil také investice do odborného školství, na které se kraji podařilo získat evropské peníze. Mrzí ho, že se stejná pozornost nevěnovala i kvalitě výuky či životnímu prostředí.