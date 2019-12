Po důlním otřesu se zachvělo i Liberecko

Pohyb vody ve sklenici na stole, lehké zhoupnutí podlahy nebo židle, dojem, že se vám na chvíli zamotala hlava. Podobné pocity popisovali v úterý 29. ledna 2019 lidé od Harrachova přes Liberec a Stráž nad Nisou až po Frýdlantský výběžek. Příčinou byl důlní otřes v Lubinu. „U nás jsme to pocítili a nebylo to vůbec příjemné,“ zareagovala na zprávy o důlním otřesu v Polsku Michaela Čápová z Nového Města pod Smrkem. V Harrachově dokonce cinkala skleněná ozdoba v okně jednoho z domů.

Kvůli nemoci šílených krav kontrolovali maso z Polska

Na hranicích s Polskem začaly v únoru 2019 operovat mimořádné hlídky tvořené policisty, celníky a veterináři. Nestandardní opatření vyvolala aféra s polským hovězím masem. Tu odstartovala reportáž polské televize TVN24, která přinesla záběry z jatek natočené skrytou kamerou, na kterých byly vidět na první pohled nemocné krávy. Část z pochybného polského masa se dostala i do ČR.

Rachejtle v Liberci dolétaly

Petardy, dělobuchy, světlice, římské svíce, bengálské ohně a další zábavní pyrotechniku mají lidé nejčastěji spojenou s oslavou příchodu nového roku. Mnohdy se ale zvuky jejího odpalování v ulicích města ozývají v průběhu celého roku. V Liberci ovšem nově používání pyrotechniky mimo silvestr a Nový rok nebude legální, rozhodli o tom v březnu zastupitelé.

Lidi ve Foru vyděsila bomba

Před libereckým Obchodním centrem Forum bylo v podělí 8. dubna 2019 dopoledne rušněji než obvykle. A také mnohem živěji než vevnitř, kde se nacházeli pouze policisté se psy speciálně vycvičenými na hledaní výbušnin. Po dvou a půl hodinách pátrání se ukázalo, že se jedná o planý poplach. Policisté však museli evakuovat čtyři stovky lidí. „Informaci o tom, že se má v objektu nacházet nástražné výbušné zařízení, jsme přijali kolem deváté ráno. Hned na to jsme začali s vyklízením,“ sdělil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Déšť rozvodnil Smědou

Na druhý povodňový stupeň (tedy pohotovost) se dostala také řeka Řasnice ve Frýdlantu. V Bílém Potoce Smědá od půlnoci 23. května postupně klesala. Voda podle mluvčí libereckých hasičů Zdenky Štrauchové nezaplavila žádné obytné budovy, nebylo ani nutné nikoho evakuovat. „Dobrovolné jednotky pravidelně prováděly monitoring vodních toků. Kolem jedenácté večer došlo i na pytlování, kdy se voda v Předláncích blížila ke garáži a jednomu obytnému domu.

Na ostré zásahy cvičí v novém

Ohňový polygon, který slouží profesionálním i dobrovolným hasičům k nácviku zásahů při požárech v uzavřených prostorách, se rozšířil. Zařízení, které funguje v Raspenavě na Frýdlantsku teprve od roku 2017, se rozrostlo jak do výšky, tak i do šířky. „První etapu tvořila část, v níž hasiči pozorují jevy, které můžou při požáru nastat. Druhá etapa otvírá nové možnosti tím, že přibylo patro, přibyly další podlahy, dveře, příčky a především schodiště. Tím pádem se hasiči mohou připravovat i na vstup do sklepa nebo zásah v patře, což je daleko složitější,“ popsal Josef Málek, vedoucí úseku IZS a operačního řízení libereckého hasičského záchranného sboru.

Modré parkovací zóny na sídlištích? Odpískáno

Parkovací revoluce. Tak v dubnu mluvilo vedení Liberce o plánované změně v systému parkování na vybraných sídlištích. Aby rodiny s dvěma a více auty nezabíraly místa ostatním a sídliště nesloužila jako dlouhodobá odkladiště aut, chtěli radní na sídlištích zavést modré zóny a parkování zpoplatnit. „Vlastník každého bytu si bude moci pořídit jednu parkovací kartu za částku 500 korun ročně, druhé auto vyjde na šest tisíc korun ročně, každé další pak na osm tisíc ročně,“ popisoval tehdy primátorův náměstek Jiří Šolc.

Sochy Olbrama Zoubka jsou opět v Liberci. Po 50 letech

Kúros, Klytaimnéstra, Jidáš a Ifigénie. Čtyři sochy slavného českého sochaře Olbrama Zoubka (1926-2017) byly v srpnu odhaleny na náměstí dr. Edvarda Beneše. Typické štíhlé bronzové figury se do Liberce vrací po padesáti letech, kdy se Zoubek zúčastnil slavné výstavy Socha a město. Na rohu liberecké radnice budou stát celý rok. „Byla to tehdy evropsky ojedinělá akce. Zoubek zde měl umístěn soubor Chodci, kteří se zdraví na Šaldově náměstí. Tenkrát nebyly bronzové, ale z betonu,“ připomněla hlavní organizátorka instalace Jitka Mrázková. Za skupinu soch rozestavěných přímo na chodníku v centru města získal tehdy Zoubek třetí místo.

Liberec koupil bývalou léčebnu v Machníně za necelé 3 miliony

Dříve se zde oči léčily, dnes už tu náhodným návštěvníkům zbudou jen pro pláč. Nepořádek, vysklená okna i díry ve zdech to je dnešní podoba zchátralé Kleinertovy vily v Machníně, která v minulosti sloužila jako dětská léčebna očních onemocnění. Zastupitelé Liberce ve čtvrtek 26. září jednomyslně rozhodli, že ruinu odkoupí. Městu přitom budova ještě v 90. letech patřila, pak ji prodala firmě Centrum léčebné rehabilitace Liberec (později Sanatorium Machnín) za 1,4 milionu.

Chtěl krást, podpálil chemičku. Hrozí mu 8 let ve vězení

Kvůli krádeži ředidla za několik tisíc způsobil škodu za desítky milionů. Okresní soud v Liberci začal projednávat případ 43letého muže, který je obžalovaný z toho, že v květnu před dvěma lety zavinil požár liberecké Severochemy. Bývalý zaměstnanec podniku Jiří Mach čelí obžalobě z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který mu hrozí dva roky až osm let za mřížemi.

Stávka: Školy zavřely nebo omezily výuku

Z tramvají, které zastavují před základní školou Ještědská, vystupovalo ve středu 6. listopadu méně cestujících než obvykle. Kolem školy nepanoval ani běžný každodenní ruch. ZŠ Ještědská byla totiž jednou z těch, které se připojily k celostátní stávce učitelů svolané Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Sněžka má stopu z Jizerek

Spolumajitel horské chaty Královka Tomáš Fotul koupil nejvýše položenou stavbu v zemi Poštovnu na Sněžce. Provozovat ji hodlá od února. „Chceme drobně upravit vnitřní prostory tak, aby se tam vešlo více turistů,“ tvrdí. Jinak větší změny neplánuje.