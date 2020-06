V neděli kolem jedné hodiny ranní havaroval v ulici Jablonecká cizinec. Nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Řidič ulicí projížděl směrem od Vratislavic do centra Liberce. Při projíždění pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost mokré vozovce a s vozidlem dostal smyk. Vozidlo přejelo následně do protisměru, kde narazilo do zaparkovaného vozidla,” uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.