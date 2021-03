Liberecký kraj jedná s městem Liberec o směně botanické zahrady a zoo za dva domovy seniorů. Chystaná změna by neměla žádný dopad na návštěvníky oblíbených turistických míst, nic by se nezměnilo ani pro klienty domovů. Jediným dopadem by byla změna zřizovatele jednotlivých organizací. K výměně organizací by mělo dojít letos, aby mohly od 1. 1. 2022 začít fungovat pod novým zřizovatelem.

Podle chystaného záměru by se kraj nově staral o provoz zoologické a botanické zahrady a Liberec by převzal správu nad Domem seniorů Františkov a Domovem pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou. Hlavní motivací pro plánovanou směnu je nedostatek financí v městském rozpočtu na rozvoj a investice do zoo a botanické zahrady. Mezi další argumenty patří nadregionální rozsah obou zahrad v Liberci, kam míří lidé z celého kraje i republiky, zatímco v domech pro seniory jsou především obyvatelé Liberce. Předmětem směny je i nemovitost v Široké ulici, kde sídlí Azylový dům „SPERAMUS“.

Přechod pod kraj podporuje ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Pokud by k němu došlo, měla by zahrada mít možnost rozvíjet se a investovat do areálu.

„Za posledních 15 let jsme hrubě podinvestovaní a jsme v situaci, kdy dostáváme peníze, které nám nepokryjí ani provoz zoo. Už rok vysvětluji lidem na kraji i na městě, v jaké pozici se zoo nachází. Na jednu stranu jsme respektovaná evropská organizace, ale láme nám vaz technická a investiční podfinancovanost celého areálu,“ vysvětlil Nejedlo. Dodal, že zoo potřebujeme minimálně 65 milionů korun ročně a dalších sto milionů v následujících deseti letech ve formě investic.



„Na městě tyto peníze mít nebudou, a pokud ano, tak to bude na úkor něčeho jiného. Nechte nás důstojně přejít pod kraj, pomůže to všem. Za rok či dva musíme začít investovat. Jestli za pět let nepředvedeme jinou zoologickou zahradu, přijdeme o akreditaci evropské asociace zoologických zahrad. Tím spadne význam zoo a lidé z ní odejdou,“ apeloval David Nejedlo na liberecké zastupitele, kteří záměr plánované směny na konci února schválili.

Nyní začnou vyjednávání mezi krajem a Libercem o konkrétních podmínkách směny. Podobnou transakci už si obě samosprávy vyzkoušely v roce 2016. „Tehdy jsme převzali od kraje Domov dětí a mládeže Větrník a kraj od města převzal Dětské centrum Sluníčko. Trvalo to 10 měsíců. Podobným procesem si možná projdeme i v letošním roce,“ vysvětlil Ivan Langr, liberecký náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

Fakticky by to vypadlo tak, že město by muselo organizace oficiálně zrušit a kraj by je pak znova založil už jako jejich nový zřizovatel. Nejprve by se ale musely smlouvy o převodu schválit v obou zastupitelstvech. Nakonec by došlo formou darů k předání majetku. Podle Langra celá směna závisí na tom, jestli se včas stihnou připravit a schválit smlouvy. „V dubnu se bude schvalovat smlouva o vzájemném převodu mezi městem a krajem. Je totiž potřeba zapsat domovy pro seniory do základní sítě Liberce, abychom mohli čerpat peníze na sociální služby od ministerstva. Pokud se to nestihne v dubnu, bude se to muset přesunout až na rok 2022,“ vysvětlil Langr.

Detaily směny bude řešit pracovní skupina, která je složená ze zástupců města i kraje. Její fungování a mandát k jednání posvětili také krajští zastupitelé.