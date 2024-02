„Všechna dosavadní jednání a všemožné způsoby, jak do Frýdlantu přivést nové praktické lékaře nebo stomatology zatím selhaly, přestože jich bylo nespočet. Rozhodl jsem se proto pro razantnější krok. Jednání to bylo velmi vstřícné a věcné a vzešla z něj řada konkrétních rad a postupů, které povedou s velkou pravděpodobností k úspěchu,“ informoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Na přetřes přišla otázka takzvaných rezidenčních míst, na kterých je z většiny založeno vzdělávání praktických lékařů. Rezidenční místo je pozice, na které akreditovaný lékař nebo zdravotnické zařízení vychovává budoucího lékaře. Lze na něj získat prostředky i ze státního rozpočtu. Tyto akreditované lékaře mají i ve Frýdlantu a cesta, jak si takto pro budoucnost vychovat své praktické lékaře, je tedy otevřená. „Bohužel zřejmě ne všude vše fungovalo úplně tak, jak by bylo ideální. Nicméně teď už díky ministrovi víme, jakými směry se nejlépe ubírat a kde získat u odborníků, kteří se problematikou rezidenčních míst zabývají, všechny potřebné informace, abychom byli co nejdříve úspěšní,“ svěřil se Ramzer.

V přidělování rezidenčních míst je proto Frýdlantsko mezi prioritními oblastmi. Může se ale stát, že i přesto, že bude na Frýdlantsko toto rezidenční místo přiděleno, sem žádný lékař nepřijde. Vždy je to totiž i o samotných lékařích, kteří jsou na ta místa vybíráni. „Potom máme ještě jednu variantu. Najít si sami budoucího lékaře, ochotného vzdělávat se u akreditovaného lékaře ve Frýdlantu, a jeho vzdělávání finančně podporovat s tím, že se zaváže po atestaci ve Frýdlantu zůstat. Toto rozhodnutí ale musíme se zástupci Frýdlantu nejdříve projednat,“ podotkl frýdlantský starosta.

V Hejnicích se už přes rok snaží sehnat pediatra a v blízké době hrozí odchod dvou praktických lékařů do důchodu. Potencionálním uchazečům nabízí městský byt, vybavenou ordinaci a také bonus půl milionu korun. „Zkusili jsme i inzeráty v tiskovinách, hlavně v těch určených pro lékaře. Ale bohužel žádná reakce. Tedy krom té, že to co nabízíme je strašně málo a za to sem nikdo ze sídelních míst nepůjde,“ sdělil hejnický starosta Jaroslav Demčák.

Podle ministra zdravotnictví se jako jedno z možných řešení nabízí sdružené praxe, které už fungují v rámci některých českých měst. Ve Frýdlantu navíc prostory pro sdruženou praxi jsou hned na dvou místech i s bezprostřední blízkostí lékáren a nemocnice, která může zajistit laboratorní podporu, rentgenové vyšetření nebo ultrazvuk, což mladí začínající lékaři často vyžadují. „I ta může některé lékaře motivovat. Výhod má tato sdružená praxe hned několik. Lékaři se mohou vzájemně zastupovat a vychází lépe i finančně, protože šetří náklady například sdílením sester nebo nezdravotnického personálu,“ osvětlil Válek.

Aktivitu starosty vítají i místní, někteří musí jezdit k lékařům až do Liberce či jiných větších měst v okolí. „Tak že by se ledy konečně pohnuly? Bylo by fajn, když by se to podařilo a přišli sem další lékaři,“ svěřila se Lada Hofman.

Zatímco u praktiků to vypadá na zlepšení budoucích vyhlídek, u zubařů to je naopak. Přestože absolventů stomatologie je aktuálně nejvíce v historii, problém spočívá v tom, že řada z nich neplánuje uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. To v praxi znamená, že budou pracovat jen za přímou úhradu a většinou ve velkých městech, kde je k tomu vhodná klientela. „Do menších a příhraničních oblastí se zubaři opravdu nehrnou a je jich obrovský nedostatek,“ popsal situaci Ramzer s tím, že Frýdlant se nadále snaží dostat zubaře do města. „Stále platí i nabídka zajištění ordinace či bydlení a dalších nezbytných věcí pro provoz zubní ordinace a život lékaře ve městě,“ zdůraznil.

Velkou roli hraje prevence a využití dentálních hygienistů. Podle Ramzera v okamžiku, kdy se naučí nejmenší děti starat správně o chrup, zmenší se tlak na stávající stomatology. „Dentálních hygieniček a hygienistů je celá řada a dostat je i do Frýdlantu jistě bude menší problém, než u zubních lékařů,“ osvětlil frýdlantský starosta.

Při schůzce s ministrem zdravotnictví přednesl také prosbu některých frýdlantských seniorů. I je trápí nedostatek stomatologů, který způsobuje potíže před plánovanými operacemi, například totálních endoprotéz. „Protože před takovou operací musejí mít pacienti odborné stomatologické prohlášení o stavu chrupu. A ve chvíli, kdy nemohou najít zubaře, je to pro ně neřešitelný a velmi palčivý problém. Jsem rád, že pana ministra tato situace zaujala a slíbil najít alternativu, která by na stomatology nebyla vázána,“ uzavřel Ramzer.

