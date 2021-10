„Jsem rád, že to takhle dopadlo. Myslím si, že je to rozumné a alespoň nám zůstane krásné místo na procházky s přítelkyní,“ řekl k výsledku referenda Jan Štěpánek z Chuchelny.

V Chuchelně na Semilsku probíhalo kromě voleb do Poslanecké sněmovny také místní referendum, ve kterém místní samospráva zjišťovala mezi občany, zdali chtějí, aby zamezilo těžbě v místním lomu Slap.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.