Chtěl ukrást pět kilo potravin

Liberec – Mladík neodolal a pokusil se ukrást v obchodě šunku, anglickou slaninu i dvoukilovou sýrovou cihlu.

Policie. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Alexandr Janovský

25letý recidivista ovšem netušil, že jeho počínání sleduje pracovník ostrahy, kterému byl mladý muž povědomý a jeho podezření se záhy potvrdilo. Mladík sice nejprve vkládal zboží vzorně do košíku, když však zamířil mezi regály s kávou, nákup zmizel v útrobách batohu. U kas dal zloděj k proplacení jen dvě lahve piva. Z prodejny už však jen tak neodešel, s ostrahou musel vyčkat do příjezdu policie. Vzhledem k tomu, že to nebylo poprvé, co se mladík pokoušel krást, hrozí mu trest až tři roky. Pět kilo potravin, které se chtěl pronést bez placení, skončilo opět v regálech.