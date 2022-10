„Praxe běžící od dubna, kdy jsou policejní služebny testované v takzvaném pilotním projektu sloučených služeben, ukazuje, že pokud mají policisté například z Hrádku nad Nisou zasahovat někde na okraji Liberce, ať už je to ve Stráži, Karlově nebo Machníně, tak je zase postrádáme tady u nás,“ řekl tehdy starosta Hrádku Josef Horinka.

Poukázal na skutečnost, že v příhraničním městě páchají trestnou činnost často lidé ze sousedních zemí a velmi rušno je tu i kvůli velké turistice v blízkosti rekreačního areálu Kristýna.

Nerušte nám policejní oddělení. Starostové Hrádecka píší protest ministrovi

Do Liberce poté přijel také policejní prezident celou věc osvětlil a přiblížit důvody reorganizace, zároveň ubezpečil veřejnost, že se nemusí obávat o svou bezpečnost. Zaznělo, že jde o pilotní program, který se bud hodnotit a teprve pak se rozhodne, zda je to definitivní řešení.

„Z nulové šance na záchranu původní verze vznikla šance asi jednoho procenta. Takový byl podle mého výsledek návštěvy policejního prezidenta. Já určitě budu tlačit jako o život, aby zůstalo v Chrastavě zachované samostatné oddělení a nejenom tam,“ zdůraznil koncem září starosta Chrastavy Michael Canov. Podle něj nyní významnou část práce policie dělají místní strážníci. „Dokonce už padaly mez zastupiteli takové návrhy, abychom posílili počty strážníků, což zvažujeme, protože naše městská policie teď všechno u nás zachraňuje,“ přibližuje Canov.

Na další kroky nyní počkají nejen v Chrastavě do konce roku, kdy má pilotní program končit a už by mělo být také vyhodnoceno, zda se osvědčil.

Na Výhledech nad Vítkovem ukradený altán nahradila věrná kopie, láká k návštěvě

Na to, že práci policistů suplují strážníci upozornil i starosta Hrádku Josef Horinka. „Policisté tady prostě schází a není možné, aby vše sanovala naše městská policie, která má také omezenou kapacitu. Lze tedy říci, že řešení zkoušené policií není šťastné, ale spíše nešťastné. Ubližuje to nejen Hrádku nad Nisou a Chrastavě, ale všem obcím, kterých se to týká. Tento projekt postrádá jakýkoli smysl. Heslo pomáhat a chránit tady prostě nefunguje,“ shrnul Horinka.

Starostům vadí i skutečnost, že služebna bude otevřena pouze 7 a čtvrt hodiny a obsazena jedním člověkem.

„Obecně to je špatně, protože bude delší dojezdová vzdálenost a jistě se také občas stane, že policie nezasáhne vůbec. Chci zdůraznit, že se nejedná o protest proti činnosti Policie České republiky, naopak. Myslím, že by nás řada příslušníků i podpořila, pokud by mohli promluvit, což kvůli služebnímu poměru nemohou. Budou mít mnohem těžší plnit to, co je jejich povinností,“ dodal Canov s tím, že by byl rád, kdyby obě služebny zůstaly zachovány.

Policie se nařčení ze špatného opatření brání. „Policie je primárně službou veřejnosti. Abychom dostáli našim úkolům, jako je mimo jiné sloužit veřejnosti a chránit bezpečnost osob a majetku, tak vedení krajského ředitelství přistoupilo k takzvané optimalizaci přímého výkonu služby. Došlo k ní z důvodu dlouhodobého podstavu policistů v kraji, a to právě proto, abychom zajistili výkon služby v celém kraji,“ uvedla mluvčí krajské policie Jana Světlá. Podle ní nebylo zrušeno žádné obvodní oddělení.