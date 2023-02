Doposud dělníci prováděli odstrojení Kováku, odpojení inženýrských sítí a recyklaci odpadu, nyní nadešel čas na použití těžké techniky. „Na tento okamžik jsme čekali více jak deset let. Vnímám to jako velké vítězství,“ netajil radost z události, které vejde do historie města, starosta Chrastavy Michael Canov.