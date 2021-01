Respirátory má radnice připravené pro všechny seniory, kteří jsou v nejrizikovější skupině nad 65 let. Jsou tedy určeny pro ročník narození 1956 a starší.

Respirátor FFP2 - ilustrační foto.

Každý senior dostane 10 respirátorů. Výdej ochranných pomůcek bude probíhat do pondělí 11. ledna do středy 20. ledna v chrastavském infocentru. Po dobu nouzového stavu je otevírací doba centra v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.