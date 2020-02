Nebourejte nádraží v Chotyni! To vzkazují signatáři petice státní organizaci Správa železnic. Právě ta, jak už Deník informoval, má částečnou demolici budovy v plánu.

Nádraží v Chotyni | Foto: Deník / Kamil Košun

O dlouhodobě prázdné a nevyužívané nádraží přitom projevila zájem obec Chotyně, jejíž starostka Jana Mlejnecká by zde ráda viděla klubovnu pro místní skauty. Nádraží by si podle ní obec chtěla dlouhodobě pronajmout. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová už ale před časem informovala, že převod budovy není možný. „A to proto, že budova je součástí provozované dopravní cesty,“ vysvětlila Friebová. Železničáři podle ní plánují zbourat zděnou část nádraží, zachována by měla být jen dřevěná čekárna.