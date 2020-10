Secesní stavba v Chotyni začala coby železniční zastávka sloužit 1. prosince 1859. To je však dávná minulost, nádražní budova zde už léta nefunguje. Její vlastník, Správa železnic, se ji proto rozhodl zbourat. Proti tomu se ale postavili nadšenci snažící se o záchranu historické nádražní budovy. Liberecký kraj proto podal na ministerstvo kultury žádost o zapsání nádraží na seznam kulturních památek, a uspěl.

Na záchranu nádraží v Chotyni dokonce vznikla začátkem letošního roku petice, podepsalo ji přes tisíc lidí. Nádraží situované na svahu nad obcí je oficiálně už jen zastávkou, personál odsud zmizel před čtvrt stoletím. „Nedávno jsem v Heřmanicích u Frýdlantu viděl nádraží, které stát nechtěl třicet roků převést obci Heřmanice, dokud skoro celé nespadlo, a měl jsem obavu, aby to v Chotyni nedopadlo podobně. Kladné rozhodnutí ministerstva považuji za skvělou zprávu, protože nádraží na kopečku k Chotyni prostě patří a zaslouží si lepší osud než demolici,“ řekl hejtman Martin Půta.

Rozhodnutí ministerstva potěšilo i starostku Chotyně Janu Mlejneckou. Rádi by totiž v budově zřídili skautskou klubovnu. „Je to ideální řešení, které by ani nestálo moc peněz. Naši skauti potřebují pořádné zázemí, které dosud nemají. Věřím, že Správa železnic se o budovu dobře postará. Ze strany obce navíc stále platí to, co jsme vždy prohlašovali: že jsme ochotni kdykoli a s čímkoli pomoci,“ podotkla starostka.

Správa železnic dříve avizovala, že hodlá nádraží, které nebylo dlouhodobě obsazeno personálem, zbourat a nahradit přístřeškem. „Proti rozhodnutí ministerstva jsem podali v zákonné lhůtě rozklad a čekáme, jak to dopadne,“ okomentovala situaci mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Tvrzení, že je v rámci rekonstrukce nutno zbourat historicky cenný objekt, aby na stejném místě mohl být postaven pouze přístřešek pro cestující, je podle názoru ministerstva kultury neakceptovatelné, a to nejen z hlediska památkové péče, ale také z pohledu cestujících, kterým by takováto modernizace přinesla místo očekávaného zlepšení cestovního komfortu naopak jeho velké snížení,“ stojí v textu rozhodnutí ministerstva kultury.

Bez využití nezůstane

Námitka, že pokud bude nádražní budova opravena v původním stylu a prohlášena za kulturní památku, tak zůstane bez využití, je navíc podle názoru ministerstva neopodstatněná. A to právě vzhledem k velkému zájmu obce a kraje o její využití.

Na další kroky čeká i starostka Mlejnecká. „Uvidíme, jak ministerstvo rozhodne. Je před námi ještě řada jednání,“ dodala.