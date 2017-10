Chmelnice, vinice, sad i pole. Škola ve Frýdlantu mění nevyužité pozemky

Frýdlant – „Jáma bude třicet centimetrů. Na dno dej trochu granulovaný hnůj, na ten polož chmel a zasyp ho směskou hnoje se zeminou. Ale pozor, nad posledním očkem bude deset centimetrů jen vrstva zeminy,“ rozdává úkoly Miroslav Kudrna, učitel na Hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantě.

Jeho svěřenci právě zakládají školní chmelnici, která bude součástí nové naučné stezky a školního sadu. „Zůstali jsme jedinou zemědělskou školou v kraji, tak jsme přemýšleli, kam výuku dál posunout. Jeden z projektů je právě naučná stezka, která seznámí veřejnost s tím, co se u nás pěstuje a jakým způsobem a žáci se při tom naučí praktické věci, které potřebují,“ vysvětluje ředitelka školy Alena Dvořáková.

Studenti mezitím hloubí stanovený počet jam a sází do nich babky žateckého poloraného červeňáku. „Nikde jinde tu chmelnice není. Kdysi dávno prý bývala ve svazích nad frýdlantským pivovarem, ale to bylo za Clamm-Gallasů, nezbylo po ní nic. I proto chceme, aby žáci viděli, co práce s chmelem všechno obnáší,“ říká vedoucí učitel odborné výchovy Jaroslav Palarec.

VLASTNÍ PIVO

Sklízet by se mělo příští rok v srpnu nebo září. „Vůbec netušíme, kolik toho sklidíme, ale pan učitel říkal, že se domluvil se zdejším pivovarem, že bychom z toho u nich zkusili uvařit pivo. Abychom poznali celý proces výroby a zpracování chmele. Máme tu i políčko s ječmenem, takže slad bude taky náš,“ říká studentka Kristýna Doležalová.

Chmel se přitom na jaře nebude navádět na dráty, ale co babka, to jedna tyč. „Je to způsob, který se používal zhruba do padesátých let minulého století. Pro nás je výhodnější v tom, že je levnější,“ vysvětluje Kudrna. O pár metrů dál sází další skupina žáků ovocné stromy. Třešeň, jabloň, meruňku, višeň a tak dále.

„V budoucnu bychom tuto naučnou stezku chtěli rozšířit ještě o část živočišnou. Začínala by u školy, pokračovala přes pastvinu, kde máme školní farmičku. Tam by mohla vzniknout zoo domácích zvířat. A úplně hudbou budoucnosti je, pokud bychom získali do našeho vlastnictví školní statek, tak tam by mohla být užitnoková živočišná výroba a zpracování. Mlékárna, malá jatka a podobně,“ uvedl Palarec.