Šestnáctiletého chlapce, který uvízl ve spáře ve skalách, v sobotu 9. července odpoledne museli zachraňovat hasiči. Hoch zůstal zakleslý ve spáře v Besedických skalách v Koberovech na Jablonecku a nemohl se dostat ven.

V Besedických skalách museli hasiči pomoci chlapci, který uvízl ve spáře. Foto HZS LK | Foto: HZS Libereckého kraje

Stalo se to při výletu, když prolézal mezi skalními stěnami a poté, co do díry vlezl, už nebylo v jeho silách si sám pomoci a vylézt zpět. „O záchranu, která nebyla úplně jednoduchá, se postarali přivolaní hasiči - lezci a pomoci lanových technik chlapce vyprostili a předali do péče Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,“ uvedli ve zprávě profesionální hasiči. Na pomoc dorazily zoufalému klukovi jednotky profesionálů z Liberce a Semil a dobrovolní hasiči z Koberov.