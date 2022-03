„Nejdůležitější je pro nás, že se změnil majitel. Jeho záměrem je opravdu sanace, dekontaminace a likvidace celého areálu. Jsme moc rádi,“ řekla místostarostka Mníšku Hana Čepičková. Novým vlastníkem je společnost Dekonta Mníšek.

„Jsme rádi, že je to firma Dekonta, protože to je jedna z největších firem v České republice, která se zabývá demolicemi a vyčištěním takto velkých závodů, jakým je i naše chemička. Máme tak i záruku toho, že to udělají odborně, v souladu se všemi nařízeními a s ohledem na životní prostředí a že to opravdu udělají,“ podotkl starosta Roman Slezák.

Stav areálu není nijak růžový. „Situace odpovídá skutečnosti, že zde historicky dlouhá léta probíhala chemická výroba a od roku 2008 areál pouze chátral. Technický stav budov neumožňuje jiné řešení než jejich demolici, která je současně nezbytná k provedení sanačních prací, tedy odstranění znečištění z podloží budov a jejich okolí. Aktuálně se zabýváme čištěním a odstraněním venkovních nádrží a starých rozvodů, zároveň vzorkovacími pracemi ověřujeme úrovně znečištění jednotlivých budov i pozemků v areálu. Na základě výsledků vzorkování upřesníme další postup prací, nicméně lze předpokládat, že odstranění následků chemické výroby v areálu bude trvat v řádu jednotek let,“ popsal Aleš Pražák, člen představenstva společnosti Dekonta.

Zdroj: DeníkObec s novým majitelem postup koordinuje a v potaz vzala i názory obyvatel Mníšku. „Před dvěma lety jsme oslovili občany, abychom věděli, jaká je vůle lidí, co by se v chemičce mělo dít. Samozřejmě, že všichni by chtěli pouze zbourat a ozelenit, ale to je varianta, kterou není možné z ekonomického hlediska provést. Kromě minoritních nápadů, že by tam mohl stát třeba Penny market nebo jiný supermarket nebo dům s pečovatelskou službou, převažovala zeleň a lidé se i vyjádřili, že bytová výstavba je přijatelné řešení,“ doplnila Čepičková.

Takové jsou i plány majitele areálu. „Zatím jsme na začátku cesty, nicméně cíl je jasný – odstranit ekologickou zátěž a přeměnit areál bývalé chemičky, nacházející se téměř v centru obce, částečně na nové prostory k bydlení a částečně na relaxační zónu pro občany Mníšku,“ nastínil Pražák. Konkrétně by tu mohlo být až sedmdesát nových bytů.

„Protože tam je záplavová zóna, vlevo od řeky se stavět nebude a vznikne tam parková úprava. Navíc, až se postaví obchvat na Frýdlant, ubyde i dopravy. V místě od vrátnice doprava by investor postavil dům,“ popsal starosta. Než ale plán dospěje do finále, potrvá to pár let. „Jedná se opravdu o poměrně složitý postup a běh na dlouhou trať s množstvím souvisejících aspektů, které je a bude potřeba postupně řešit. Musíme skloubit představy obce a naše, k záměrům se bude vyjadřovat mnoho dotčených úřadů. Jsem přesvědčen, že zájmový areál může v budoucnu opravdu hezky dotvořit již nyní velmi příjemný vzhled a atmosféru obce. Aby tomu tak bylo, nějaký čas to potrvá, odhaduji 5 až maximálně 10 let,“ vypočítal Pražák z Dekonty.

Starosta a místostarosta se shodují v jednom: „Z našeho pohledu se to alespoň rozhýbalo. Pětatřicet let od revoluce se nedělo nic a strašilo to tam.“

Zvědaví na další osud areálu jsou i místní: „Slyšela jsem, že se to tam začíná bourat. Tak to mě překvapuje a jsem zvědavá, co tam bude,“ okomentovala současný stav Krista Kořínková, která v chemičce dříve pracovala.

Po roce 1910 působila v areálu nejprve brusírna optického skla Adolf Hübner a Söhne, v roce 1934 zde založila firma Julius Georg Heusser výrobu a obchod s chemickými a technickými oleji, tuky a textilními speciálními preparáty. Po znárodnění továrna pracovala pod různými národními podniky a chemické produkty vyráběla pod původní značkou až do roku 2008. Následně areál změnil majitele a chátral, nemalé potíže přišly v roce 2010, kdy povodně vyplavily z chemičky různé látky, které způsobily zamoření studní lidí v Mníšku. Rozloha areálu je 31 tisíc metrů čtverečných.