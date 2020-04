Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svém webu dvanáct modelových skupin přeshraničních cestovatelů, kdy pro každého platí trochu jiné podmínky, které se liší především v tom, zda je nutné po návratu vstoupit do karantény, či nikoli. „Každý z modelových příkladů se následně řetězí, čas od času to může vést k tomu, že se na hraničních přechodech bude možná i trochu více diskutovat,“ naznačil Husák.

Policie proto v souvislosti s volnějším režimem posílila počet hlídek. Podle ředitele Husáka hranice v kraji v jedné směně hlídá zhruba padesátka policistů, celníků a vojáků, a to jak na obou povolených přechodech, tak na dalších místech.

„Přeorganizovali jsme službu tak, aby se přechod Petrovice posílil o dva a ve vypjatých okamžicích o tři lidi, což se nám potvrdilo jako správný krok,“ popsal Husák.

„Až na výjimky je na obou dvou přechodech provoz plynulý, nevytvářejí se tam žádné kolony,“ doplnil Husák. Dochází podle něj jen k ojedinělým incidentům, jako byl například ten o uplynulém víkendu. „Jeden z řidičů velkou rychlostí projel, násilně překročil státní hranici a v Německu havaroval,“ popsal Husák, podle něhož byl řidič pod vlivem alkoholu.

Zatímco nyní se na hranicích střídají různí policisté, od 1. května je v plánu zřízení speciálního pracovního týmu Hranice.

„V týmu by mělo být zařazeno zhruba 120 policistů, kteří by se měnili ve směnách. Slibujeme si od toho jednodušší plánování a vyškolování,“ předeslal Vladislav Husák.

I přes zrušení zákazu vycestování se ale v praxi cestovat téměř nedá. Podle informací ministerstva zahraničí je do Německa příjezd povolen pouze osobám s pobytem v Německu, pendlerům a osobám, které mají přesvědčivý důvod.

Do Polska pak mohou přicestovat jen Poláci, jejich rodinní příslušníci nebo ti, kteří v Polsku pracují. Stále tak není možné například zajet nakoupit do některého z žitavských obchodních domů či vyrazit na výlet do Berlína.

NAVRÁTILCI MUSEJÍ MÍT NEGATIVNÍ TEST

Ti, kterým se přesto povede vycestovat, se po návratu do Česka z většiny případů musejí prokázat negativním testem na přítomnost koronaviru. „Základní předpoklad je takový, že pokud občan vstupuje na území republiky, musí se prokázat testem ne starším než čtyři dny pro důkaz, že je neinfekční. V případě, že ho nemá, je dán do čtrnáctidenní karantény,“ popsal šéf krajských hygieniků Vladimír Valenta.

Tato povinnost se ale nevztahuje například na ty, kdo vycestují z důvodu výkonu ekonomické činnosti na méně než 72 hodin nebo na zemědělce v bezprostředním příhraničí.

Zda se cestování do zahraničí v dalších týdnech zjednoduší, bude záležet nejenom na české, ale také na polské a německé vládě. Zatím se ovšem neschyluje ani k otevření žádného dalšího hraničního přechodu na území Libereckého kraje. „Zájem musí být oboustranný, ale zatím oboustranný není,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.