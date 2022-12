„Dlouho jsme přemýšleli, co by v dlouho nevyužívané mlékárně mohlo být, aby to mělo smysl a dům fungoval. Měli jsme několik nápadů, ale jako nejlepší se ukázal vznik multifunkčního komunitního centra, jehož součástí bude spousta prostor pro cvičení, prezentaci kultury, akce pro školy a také knihovna, která je teď v provizorních prostorách na kraji města. Díky tomuto projektu by se vrátila zpátky do centra, kam patří,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Podle něj není Frýdlant tak malým městem, aby si nezasloužil mít v centru podobné multifunkční zařízení.