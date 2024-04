/FOTO, VIDEO/ Tisíce dětí i dospělých se letos rozeběhnou v rámci akce Run and Help. Chtějí pomoci desetileté Kačence z Liberce a staršímu Šimonovi ke splnění jejich snů. Kačenka si moc přeje sportovní protézu, která jí nahradí od narození chybějící ruku, aby mohla ještě víc sportovat. Přidat k běhu pro dobrou věc se může kdokoli a kdekoli, stačí se zaregistrovat na webu.

Run and Help 2024 | Video: Nadace Charty 77 | Konto Bariéry

Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou a není jim lhostejný osud druhých. Každoročně se do něj zapojují tisíce nadšenců, kteří společně sportují a zároveň dobrovolným startovným přispívají lidem s handicapem. Organizátorem akce je Konto Bariéry a peníze letos poputují na pomoc Kačence a Šimonovi, kteří potřebují sportovní protézy.

Kačenka je čiperné děvče z Liberce, kterému z jejího elánu nijak neubírá fakt, že se narodila bez části levé ruky. Sportovní aktivity patří k jejím nejoblíbenějším, šest let chodila do Sokola, kterého nedávno vyměnila za ježdění na koni. Se sportovní protézou by chtěla dělat stojky a jezdit na kole.

Ačkoliv Kačenka kromě otevírání některých uzávěrů zvládá prakticky všechno, včetně zavazování tkaniček, těší se na novou protézu, kterou by měla získat díky podpoře Konta Bariéry z projektu Run and Help. Vlastně ji čekají hned dvě nové ruce od firmy Otto Bock, jedna bionická a druhá sportovní.

Sportovní aktivity Kačenka miluje a řadě z nich se věnuje. Ráda běhá a hned ji zajímalo, jestli v rámci Run and Help bude moci vyběhnout i ona. „Já chci taky běžet, jen doufám, že nepoběžím s mojí třídou, to bych se styděla,“ prohlásila s bezprostředností sobě vlastní.

K fyzické aktivitě a sportu ji rodiče vedli od začátku a snažili se ji naučit i co největší samostatnosti a šikovnosti. „Hračky jsme jí schválně podávali i do levé ručičky, aby si zvykla používat ji. Chvíli jsme taky cvičili Vojtovu metodu, ale jinak vlastně nic speciálního. Ani jsme neprošli ranou péčí,“ řekli.

Maminka vzpomíná, jak se dozvěděli o tom, že se jim narodí miminko bez ruky: „Bylo to na ultrazvuku v 17. týdnu těhotenství, zrovna když jsme tam byli na tom vyšetření poprvé společně. Vůbec jsem ale neuvažovala o jiné variantě, než že si děťátko necháme.“

Šimon je druhý potřebný, kterého běžci během podpoří. Až doteď, do svých šestnácti let, si sportování moc neužil, o to víc se ale těší, až s ním začne. Už jako malý kluk si vážně poranil pravou nohu a letos mu ji lékaři amputovali. S protézou se chce poprvé pořádně rozběhnout.

Podpořit dobrovolným startovným ale lze i nemocného spolužáka nebo kolegu. Sportovat můžete kdekoliv a kdykoliv až do konce června. Stačí se registrovat na www.runandhelp.cz.

Výhodou projektu Run and Help je, že si ho každý účastník může upravit na míru: vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i člověka, kterému dobrovolným startovným pomůže. Nadace je garantem sbírky a správného využití vybraných peněz. Zároveň také představuje vlastní příběh pro ty, kteří svého příjemce nemají.

„Run and Help je oslavou pohybu. Kdo může, běží a zároveň pomáhá někomu jinému, kdo v životě bohužel tolik štěstí neměl, aby se i on mohl rozběhnout. V řadě škol, firem i měst už má charitativní běhání s Kontem Bariéry letitou tradici a já bych si přála, aby se k nám letos přidali i další, kteří o našem projektu teď čtou třeba poprvé,“ řekla ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Jubilejní 10. ročník Run and Help se koná od dubna do června 2024 napříč Českem. Na pomoc lidem s handicapem při něm tentokrát s Kontem Bariéry vyběhne i letošní patron akce, český vodní slalomář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek. „Běhání je pro mě radost, a když při něm navíc můžu někomu pomoct, platí to dvojnásob. Těším se, že spolu s Kontem Bariéry k pohybu i pomoci těm, kteří to potřebují, společně motivujeme co nejvíc dětí i dospělých, protože sport i charita prostě patří do života,“ uvedl Hradilek.

Zatím poslední ročník Run and Help v roce 2023 vynesl pro lidi s handicapem přes 800 tisíc korun a pomohl mimo jiné hned několika mladým s lidem s pořízením sportovní protézy ruky.

