V Liberci přišli s novinkou Betlémské malování s Ježíškem, které cílí především na předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. „Zahajujeme tím zcela novou adventní tradici, která dětem připomíná symboliku Vánoc a adventního času, ale zároveň nabízí možnost rozvíjet svůj výtvarný talent a kreativitu,“ upřesnil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Děti mohou na speciální kartu, kterou lze stáhnout z webu www.trhyvliberci.cz, namalovat jednotlivé postavy a zvířata z vystaveného betlému na náměstí a svá dílka odevzdat nejpozději do 17. prosince, a to buď opět elektronicky nebo do schránky na trzích. V obou kategoriích budou vyhlášeni a odměněni vždy tři nejlepší účastníci, kteří obdrží lákavé ceny. Celkem ale odborná porota vybere a ocení dvacet, respektive v každé z kategorií deset malých autorů. „Těm pak věnujeme ceny, mezi nimiž nebudou chybět například produkty lokálních výrobců nebo poukazy od poskytovatelů různých sportovních a volnočasových zážitků a aktivit,“ doplnil Zámečník.

Rok se s rokem sešel a Českou Lípu už podruhé zkrášlila andělská křídla. Tentokrát se objevila v centru města u vodního hradu Lipý, zatímco loni stála na kopci Holý vrch. Nejedná se o předvánoční zázrak, za jejich tvorbou a instalací stojí spolek Souznění. Kolemjdoucí si tak mohou zpestřit procházku, vyfotit se s nimi a stát se pomyslným andělem.

„Letošní rok jsme se rozhodli věnovat křídla rodině malé Amálky, která se narodila předčasně a potřebuje intenzivní neurorehabilitace,“ řekl zakladatel českolipského spolku Martin Šimončič. Zájemci mohou přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet číslo 161199700/5500. „Už nyní přichází první peníze. Doufáme, že se nám podaří pokořit hranici sto tisíc korun,“ dodal Šimončič s tím, že loni se vybralo 150 tisíc korun.

Čtyřletá Amálka má za sebou pět operací hlavičky, protože když se narodila, neodtékal jí mozkomíšní mok. Do toho se přidaly další komplikace, které vyvrcholily ztrátou zraku. Podle lékařů na levé oko nevidí vůbec a na pravé trochu. Aktuálně dojíždí do Centra Lira v Liberci, kde jí stimulují hmat a zrak. „Moc ji milujeme a věříme, že bude fajn a budeme se moci dál snažit jí ten život zjednodušit,“ podotkla její maminka.

Holčička dělá největší pokroky díky intenzivním neurorehabilitacím ve speciálním oblečku TheraSuit v rehabilitačním centru Sarema v Liberci. „Je to pro Amálku to nejlepší, co nás mohlo potkat. Je šťastná, těší se, směje a má chuť do života,“ zdůraznila maminka s tím, že vybrané peníze využijí právě na úhradu této procedury. Přispívat je možné do 2. ledna 2022.

Spolek Souznění chystá o tomto víkendu čertovskou jízdu napříč městem a 11. prosince vyroste u hradu Lipý slaměný betlém. „Letos jsme ho rozšířili o pět dalších postav. Dopletli jsme Tři krále a velblouda v nadživotní velikosti. Přibyl i anděl, kterého vyrobila českolipská starostka Jitka Volfová,“ přiblížili členové spolku.

Zájem mezi dárci vzbudil i projekt Krabice od bot. Akci pořádá Diakonie Československé církve evangelické, má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice, aby se mohly radovat z vánoční nadílky pod stromečkem. Do 11. ročníku se zapojila i liberecká Mateřská škola Hvězdička. „Chceme, aby děti ve školce měly povědomí o tom, že řada jejich vrstevníků nemá rodiče a žije v dětských domovech. A zároveň jim sbírkou společně udělat radost,“ sdělila učitelka Gabriela Sládečková. V Libereckém kraji je pět sběrných míst, kde mohou zájemci zabalené krabice do 5. prosince odevzdat.